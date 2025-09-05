Connect with us

Vremea până la începutul lunii octombrie 2025: Vara se prelungește cu încă patru săptămâni. Prognoza meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pe 5 septembrie 2025, prognoza meteo pentru intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Potrivit estimărilor temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile climatologice normale, iar regimul ploilor va varia în funcție de regiune.

Vezi și Vremea de weekend în Alba, 5-7 septembrie: foarte cald, câteva furtuni. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei până în prima săptămână a lunii octombrie, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vremea în săptămâna  08.09.2025 – 15.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

Vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

Temperaturi și climat: date istorice pentru luna septembrie

  • Temperatura medie: între 16 °C și 26 °C.
  • Zile ploioase: în medie, 3–8 zile de precipitații pe lună.
  • Cantitate medie de ploaie: 44–50 mm.
  • Durata medie a zilei: 6–7 ore de soare/zi.

 

