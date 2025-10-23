Connect with us

Vremea se schimbă radical în toată țara: Se întorc ploile și va fi frig în cea mai mare parte a teritoriului

Publicat

acum 2 ore

Vremea se schimbă radical în toată țara. Ploile vin din nou și va fi frig în cea mai mare parte a teritoriului, precizează meteorologii. 

Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a explicat la Antena 3 CNN că ploile și vântul puternic vor cuprinde mare parte din țară începând din această seară.

Totodată, până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor scădea.

Vortexul Polar a demonstrat o dezvoltare destul de neobișnuită și ar putea fi unul dintre factorii de risc pentru sezonul de iarnă care urmează, transmite Severe-Weather.

Vortexul Polar joacă întotdeauna un rol major în timpul sezonului de iarnă pentru evoluția vremii zilnice și săptămânale.

Dar anul acesta, începe neobișnuit de slab, permițând un model meteorologic mai dinamic, cu implicații pe termen lung care arată bine dacă vă place o iarnă mai rece și mai înzăpezită.

„Deocamdată, pe parcursul acestei zile vremea se va menține în general frumoasă și caldă pentru această perioadă din an, cu maxime cuprinse între 17 și 25 de grade.

Însă, din această seară vremea va intra într-un proces de schimbare, intensificări ale vântului fiind elementul cel mai important, cel avertizat pentru noapte, dar și pentru ziua de mâine.

La noapte, intensificări ale vântului vor fi prezente în Banat și Crișana, unde va avea la rafală 50-70 km/h, iar în Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi și rafale în jurul a 100 km/h.

Mâine, zona afectată de intensificări ale vântului se va lărgi și va cuprinde din nou Banat, Crișana și Maramureș, Transilvania, partea de vest și de sud a Olteniei și toată zona de munte.

În zonele joase, vitezele vor fi de 50-70 km/h, iar la munte, pe creste vor fi și viteze de 100-120 km/h”, a declarat Florinela Georgescu, meteorolog ANM.

Potrivit meteorologului ANM, din această seară sunt anunțate ploi în jumătatea de vest a țării, iar temperaturile vor scădea în aproape toată țara.

„Să spunem și faptul că zona precipitațiilor se va lărgi și ea treptat. La noapte vor fi ploi în jumătatea de vest a țării, vor avea și caracter de averse, în special în Banat, Crișana și Maramureș, iar mâine mai este de așteptat ca trecător să plouă, în special în regiunile nordice, centrale și sudice.

Deci, așteptăm un sfârșit de săptămână cu vreme instabilă, cu mai multe ploi și cu temperaturi în ușoară și treptată scădere, astfel încât, cel mai probabil duminică, maximele termice se vor încadra doar între 12 și 18-19 grade”, a mai precizat meteorologul ANM.

