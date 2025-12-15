Connect with us

Vremea se schimbă radical înainte de Crăciun. Variații de temperatură și precipitații. Prognoza în Transilvania și în țară

vremea în alba prognoza meteo

Publicat

acum 4 ore

Vremea până în 28 decembrie: condițiile meteo se schimbă radical înainte de Crăciun. Marți temperaturile scad brusc apoi vor crește treptat și vor ajunge la valori de primăvară. Însă din 23 decembrie acestea scad semnificativ din nou. Minimele vor varia între valori negative și pragul de îngheț.

Dacă în această săptămână nu sunt anunțate precipitații, în vest vor fi ploi în perioada 23-26 decembrie. Sunt anunțate posibile ploi înghețate în a doua zi de Crăciun în celelalte regiuni din țară. La munte va ninge după Crăciun.

Vezi și Vremea în Alba, în săptămâna 15-21 decembrie: temperaturi neobișnuite, mai cald la munte. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea va fi neobișnuită în următoarea perioadă, cu variații mari de temperatură și schimbări bruște ale condițiilor meteo.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe două săptămâni, în regiuni din țară.

Vremea până în 28 decembrie: Transilvania

Temperaturile din timpul zilei vor fi în creștere în prima săptămână de prognoză. Acestea vor ajunge de la valoare medie de 3 grade, în ziua de 15 decembrie, până spre aproximativ 10 grade, în 19 și 20 decembrie.

Ulterior, media maximelor diurne va scădea de la o zi la alta, astfel încât, la finalul intervalului de anticipație, se vor înregistra 1-2 grade.

Temperaturile vor scădea în data de 16 decembrie, când mediat se vor înregistra -5 grade. După aceasta, poate fi remarcată creșterea temperaturilor din timpul nopții spre valori medii de -2...0 grade, în intervalul 19-26 decembrie.

La sfârșitul perioadei de anticipație se vor atinge, în medie, -4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului de referință, însă va fi în creștere în cea de-a doua săptămână, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Vremea până în 28 decembrie: La munte

La debutul intervalului, regimul termic va avea o creștere temporară a temperaturilor maxime (de la 4-5 grade spre 8-.9 grade), dar și a celor minime (-5...-4 grade până la 0-1 grad).

Începând cu a doua zi din interval, respectiv 16 decembrie, se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimțit atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții.

De la valori situate peste mediile climatologice specifice perioadei, temperaturile vor evolua descendent, ajungând treptat către valori apropiate de normalul termic al perioadei. Până la finalul intervalului se vor înregistra maxime, în medie, de -4...-3 grade și minime de -9...-8 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a intervalului de interes, însă va fi în creștere începând cu data de 24 decembrie.

Vremea până în 28 decembrie: Banat

Temperaturile diurne vor fi în creștere în primele zile. Vor atinge o valoare medie de 14 grade, în 18 și 19 decembrie. Ulterior se poate observa o scădere a mediei maximelor termice, până în data de 21 decembrie, când se vor înregistra 9 grade.

Începând cu ziua de 24 decembrie se remarcă o scădere treptată a temperaturilor maxime, spre o medie de 3-4 grade la finalul celei de-a doua săptămâni.

Media temperaturilor va fi cuprinsă între -2 și 1 grad, cu cele mai mici valori în data de 16 decembrie. După 23 decembrie va fi o scădere a minimelor termice, atingând o medie de -2 grade la finalul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

Vremea până în 28 decembrie. Crișana

Maximele termice vor crește semnificativ în primele zile, astfel încât media acestora se va situa în jurul a 13 grade, în data de 19 decembrie. După aceasta, se remarcă scăderea temperaturilor diurne până în 21 decembrie, când mediat se vor înregistra aproximativ 9 grade. Această valoare se va menține și în zilele de 22 și 23 decembrie.

Ulterior, poate fi identificată scăderea treptată a temperaturilor maxime. Se vor atinge 2-3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Media minimelor termice va înregistra variații în prima săptămână, cu cele mai mici valori în 16 decembrie și cele mai mari în 19 și 20 decembrie.

La finalul anului, se răcește treptat: se vor înregistra aproximativ -3 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână analizată, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului de anticipație.

Vremea până în 28 decembrie: Maramureș

Temperaturile maxime vor crește remarcabil în prima săptămână. Media acestora va atinge 11 grade, în 19 și 20 decembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru perioada respectivă.

După aceasta, se poate observa o scădere de la o zi la alta până la finalul celei de-a doua săptămâni de referință. Mediat se vor înregistra 2 grade.

Media temperaturilor de pe parcursul nopții va scădea brusc în 16 decembrie, spre -4...-3 grade. Apoi va crește treptat până în 19 decembrie, când se vor atinge 0 grade, valoare ce se va menține până în 24 decembrie. Începând cu această zi, se preconizează o nouă răcire a vremii, cu medii ale minimelor termice în jurul a -4 grade, spre sfârșitul perioadei de anticipație.

Probabilitatea de precipitații se va menține redusă în prima parte a intervalului de prognoză, însă va fi în creștere începând cu data de 23 decembrie.

Vremea până în 28 decembrie: Moldova

În prima jumătate a intervalului, regimul termic va caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei.

Până pe 18 decembrie se estimează o creștere ușoară a valorilor maxime, când se vor înregistra, în medie, 9-10 grade.

Din 19 decembrie, tendința temperaturilor maxime va fi de scădere treptată până la finalul intervalului, când se vor înregistra, în medie, 0...2 grade.

Minimele vor ave oscilații de la o zi la cealaltă, cu o tendință de creștere a valorilor până în data de 22 decembrie, astfel încât se vor înregistra, în medie, de la -4...-2 grade până la 1...3 grade. Din 23 decembrie, acestea vor marca o scădere treptată și sunt estimate valori , în medie, de -5...-3 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului analizat.

Vremea până în 28 decembrie: Dobrogea

Pe parcursul primei jumătăți a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Maximele termice vor fi în creștere ușoară până în 17 decembrie, când mediile regionale vor atinge 11-12 grade.

Din 22 decembrie, valorile diurne vor intra într-un  proces de scădere treptată, ajungând spre finalul perioadei la 2-4 grade. Minimele termice vor avea variații zilnice, însă cu o tendință generală de creștere până în 21 decembrie, de la 1-3 grade la 5-6 grade. Apoi vor scădea din nou, revenind spre –2…1 grad la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

Vremea până în 28 decembrie: Muntenia

Valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei în cea mai mare parte a intervalului.

Temperaturile maxime vor avea variații de la o zi la cealaltă, iar până pe 19 decembrie se remarcă o creștere ușoară a valorilor, de la 7-8 grade până la 11-12 grade.

Din 24 decembrie se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2-3 grade.

Temperaturile minime vor oscila de la o zi la alta în prima săptămână a intervalului, când se vor înregistra, în medie, -3...-1 grad. Va fi un semnal clar de încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 2-4 grade.

Ulterior, minimele vor intra într-un proces de răcire treptată, revenind spre valori medii de –3…–2 grade spre sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului, însă va fi în creștere spre finalul celei de a doua săptămâni, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Vremea până în 28 decembrie: Oltenia

În prima parte a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice, cu maxime în creștere ușoară până în 18–19 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 10-11 grade.

Ulterior, maximele vor fi în scădere treptată, ajungând spre finalul intervalului, în medie, la 2-4 grade.

Temperaturile minime vor avea variații zilnice, dar cu o tendință de creștere până în 22 decembrie, de la valori medii de –3…–2 grade până la 3-4 grade. Din 23 decembrie, minimele vor scădea treptat, fiind estimate din nou, în medie, –3…–2 grade la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână a intervalului, dar va crește spre finalul acesteia.

