Zilele orașului Câmpeni, în 29-31 august. Târgul meșteșugarilor, concerte, spectacol focloric, demonstrații sportive. PROGRAM

În perioada 29-31 august, se desfășoară Zilele orașului Câmpeni, 2025. Organizatorii au pregătit un program variat, cu defilare, concerte de muzică ușoară și clasică, spectacole de muzică populară și demonstrații sportive.

Evenimentul va fi în Piața Avram Iancu din Câmpeni.

Programul începe cu defilare și continuă cu momente artistice deosebite, concerte live, ansambluri folclorice, demonstrații sportive și recitaluri de muzică folk, clasică și ușoară.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți precum Mirela Mănescu, Luiza Mih, ADDA, Roxana Reche, Maria Dragomiroiu și alții.

Nu vor lipsi târgurile meșteșugarilor populari, unde veți putea descoperi tradițiile autentice și meșteșugurile moștenite din generație în generație.

Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Câmpeni și Consiliul Local al Orașului Câmpeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”.

Zilele orașului Câmpeni, în 29-31 august. PROGRAM

VINERI, 29 AUGUST

16:30 – Defilare: Majorete, Ansambluri Artistice, Fanfara Județului Alba, Tulnicărese, Grup Mini Song

17:30 – Deschiderea evenimentului (Discurs oficial)

17:40 – Majorete „Arieșul Ritmic” Câmpeni

18:00 – Ansamblul „Brădeana” Sohodol, coordonator Alin Joldes

22:00 – Mirela Mănescu

22:30 – Luiza Mih

SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST

10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari

18:00 – Deschiderea evenimentului

18:15 – Grupul Mini Song – Maxi Dance

18:30 – Majorete Bistra

18:45 – Majorete „StarS Avram Iancu”

19:00 – Zumba

19:15 – Karate

19:40 – Ansamblul Folcloric „Câmpul Pâinii” Vinerea

20:15 – Ansamblul „Românașul” Albești, cu solista Ioana Ciorea

20:45 – Concert muzică clasică – soprana Motora Antonia

21:15 – Muzică folk – Grupul Descânt

22:00 – Adda

DUMINICĂ, 31 AUGUST

10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari

18:00 – Deschiderea evenimentului

18:15 – Ansamblul Folcloric 60+ Alba Iulia

18:45 – Ansamblul Folcloric „Vințana” – Vințu de Jos

19:20 – Ansamblul Folcloric „Doina Ampoiului” – Zlatna

20:00 – Solist vocal Denisa Lombrea

20:15 – Ansamblul Folcloric al Județului Alba – Roxana Reche, Floricica Moga, Nicolae Plută, Dorina Narița

21:00 – Grupul „Dor” cu Alin Joldes și Delia Jude

22:00 – Maria Dragomiroiu

