Câmpeni
Zilele orașului Câmpeni, în 29-31 august. Târgul meșteșugarilor, concerte, spectacol focloric, demonstrații sportive. PROGRAM
În perioada 29-31 august, se desfășoară Zilele orașului Câmpeni, 2025. Organizatorii au pregătit un program variat, cu defilare, concerte de muzică ușoară și clasică, spectacole de muzică populară și demonstrații sportive.
Evenimentul va fi în Piața Avram Iancu din Câmpeni.
Programul începe cu defilare și continuă cu momente artistice deosebite, concerte live, ansambluri folclorice, demonstrații sportive și recitaluri de muzică folk, clasică și ușoară.
Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți precum Mirela Mănescu, Luiza Mih, ADDA, Roxana Reche, Maria Dragomiroiu și alții.
Nu vor lipsi târgurile meșteșugarilor populari, unde veți putea descoperi tradițiile autentice și meșteșugurile moștenite din generație în generație.
Evenimentul este organizat de Primăria Orașului Câmpeni și Consiliul Local al Orașului Câmpeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”.
VINERI, 29 AUGUST
- 16:30 – Defilare: Majorete, Ansambluri Artistice, Fanfara Județului Alba, Tulnicărese, Grup Mini Song
- 17:30 – Deschiderea evenimentului (Discurs oficial)
- 17:40 – Majorete „Arieșul Ritmic” Câmpeni
- 18:00 – Ansamblul „Brădeana” Sohodol, coordonator Alin Joldes
- 22:00 – Mirela Mănescu
- 22:30 – Luiza Mih
SÂMBĂTĂ, 30 AUGUST
- 10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari
- 18:00 – Deschiderea evenimentului
- 18:15 – Grupul Mini Song – Maxi Dance
- 18:30 – Majorete Bistra
- 18:45 – Majorete „StarS Avram Iancu”
- 19:00 – Zumba
- 19:15 – Karate
- 19:40 – Ansamblul Folcloric „Câmpul Pâinii” Vinerea
- 20:15 – Ansamblul „Românașul” Albești, cu solista Ioana Ciorea
- 20:45 – Concert muzică clasică – soprana Motora Antonia
- 21:15 – Muzică folk – Grupul Descânt
- 22:00 – Adda
DUMINICĂ, 31 AUGUST
- 10:30 – 21:00 – Târgul meșteșugarilor populari
- 18:00 – Deschiderea evenimentului
- 18:15 – Ansamblul Folcloric 60+ Alba Iulia
- 18:45 – Ansamblul Folcloric „Vințana” – Vințu de Jos
- 19:20 – Ansamblul Folcloric „Doina Ampoiului” – Zlatna
- 20:00 – Solist vocal Denisa Lombrea
- 20:15 – Ansamblul Folcloric al Județului Alba – Roxana Reche, Floricica Moga, Nicolae Plută, Dorina Narița
- 21:00 – Grupul „Dor” cu Alin Joldes și Delia Jude
- 22:00 – Maria Dragomiroiu
