Connect with us

Eveniment

Ziua Armatei, sărbătorită la Sebeș. Ceremonii în mai multe locații din oraș. Program

Publicat

acum 2 ore

Primăria Sebeș anunță că Ziua Armatei va fi sărbătorită în municipiu, ca în fiecare an.

Vor fi omagiați, într-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele câmpuri de bătălie pentru apărarea țării, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: Armata Română.

Ceremoniile vor avea loc în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor, și a reprezentanților unităților militare care activează pe raza municipiului.

Începând cu anul 1959, ziua de 25 octombrie marchează Ziua Armatei Române, pentru a aminti că în toamna anului 1944, soldații români eliberau orașul Carei de sub ocupația horthystă, restabilind vechea linie de frontieră a României consfințită prin tratatele de pace de la sfârșitul Primului Război Mondial.

Ziua Armatei sărbătorită la Sebeș. Program

  • Ora 10.00 depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din Sebeș
  • Ora 11.00 depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe din Petrești
  • depuneri de coroane la monumentele eroilor din Răhău și Lancrăm, la cimitirele catolic și evanghelic din Sebeș.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de minute

FOTO: Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Evenimentacum 36 de minute

Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineața. Ce magnitudine au avut seismele și în ce zonă s-au produs
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum O oră

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 2 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 19 ore

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 26 de minute

FOTO: Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Evenimentacum 2 zile

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 3 ore

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum 22 de ore

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Medicul Răzvan Curcă, nominalizat în finala unei competiții ce premiază inovația și dedicarea în domeniul medical
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Clădirea maternității din Sebeș, modernizată. Cum arată noul corp medical după o investiție de peste 9,5 milioane de lei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum O oră

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
depunere juramant liceul militar
Educațieacum 19 ore

FOTO: Absolvenții Promoției 2025 de la Colegiul Militar din Alba Iulia au depus jurământul la academie
Mai mult din Educatie