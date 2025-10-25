Ziua Armatei, sărbătorită la Sebeș. Ceremonii în mai multe locații din oraș. Program

Primăria Sebeș anunță că Ziua Armatei va fi sărbătorită în municipiu, ca în fiecare an.

Vor fi omagiați, într-un cadru solemn, eroii care și-au dat viața pe diferitele câmpuri de bătălie pentru apărarea țării, precum și reprezentanții uneia dintre cele mai importante instituții ale statului: Armata Română.

Ceremoniile vor avea loc în prezența primarului municipiului Sebeș, Dorin Nistor, și a reprezentanților unităților militare care activează pe raza municipiului.

Începând cu anul 1959, ziua de 25 octombrie marchează Ziua Armatei Române, pentru a aminti că în toamna anului 1944, soldații români eliberau orașul Carei de sub ocupația horthystă, restabilind vechea linie de frontieră a României consfințită prin tratatele de pace de la sfârșitul Primului Război Mondial.

Ziua Armatei sărbătorită la Sebeș. Program

Ora 10.00 depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din Sebeș

Ora 11.00 depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe din Petrești

depuneri de coroane la monumentele eroilor din Răhău și Lancrăm, la cimitirele catolic și evanghelic din Sebeș.

