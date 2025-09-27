Connect with us

Ziua Internațională a Astronomiei 2025: Un prilej de a privi cerul și de a redescoperi Universul

acum 2 ore

Pe 27 septembrie 2025, pasionații de știință și curioșii din întreaga lume celebrează Ziua Internațională a Astronomiei. Este o sărbătoare dedicată explorării cosmosului și apropierii publicului de tainele Universului.

Ziua Astronomiei a fost instituită în 1973, la inițiativa lui Doug Berger, președintele Societății Astronomice din California de Nord.

Ideea era simplă și vizionară: telescoapele să fie scoase în locuri publice – parcuri, piețe, școli – pentru ca oamenii să poată privi cerul și să descopere frumusețea astrelor, fără a avea nevoie de cunoștințe avansate.

De atunci, evenimentul a crescut în popularitate și a devenit un fenomen global, reunit sub deviza:
„Bringing Astronomy to the People”, care s-ar putea traduce în română ca „Apropiind astronomia de oameni”.

În fiecare an, mii de observatoare, planetarii, muzee și cluburi de astronomie organizează observații astronomice cu telescoape pentru public, prelegeri și ateliere interactive pentru copii și adulți, expoziții și proiecții multimedia dedicate descoperirilor spațiale și multe altele.

Evenimentele sunt concepute astfel încât oricine, indiferent de vârstă sau pregătire, să poată înțelege și aprecia frumusețea științei cerului.

Ziua Internațională a Astronomiei nu este doar o sărbătoare pentru specialiști, ci o invitație pentru toți oamenii de a privi spre stele.

Este o ocazie de a reflecta asupra locului nostru în Univers, de a înțelege importanța cercetării spațiale și de a cultiva curiozitatea științifică.

Ziua Internațională a Astronomiei 2025 ne amintește că, dincolo de granițe, culturi sau generații, toți împărțim același cer înstelat și că poate un mai mare efort comun al țărilor dezvoltate, dedicat spațiului, ar fi mai util decât concurența pentru putere și influență.

Foto: Pixabay

