Ziua Munților Apuseni, sărbătorită oficial pe 21 septembrie. Legea a fost promulgată

Publicat

acum 39 de secunde

Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită anual în România, pe data de 21 septembrie.

Legea privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 14 ianuarie și publicată în Monitorul Oficial pe 15 ianuarie. 

Ziua Munților Apuseni, sărbătorită pe 21 septembrie

Data de 21 septembrie nu a fost aleasă întâmplător, ci este data la care Avram Iancu, un simbol al Munților Apuseni și al luptei pentru identitatea românească, a ajuns la Blaj, pe Câmpia Libertății, la Adunarea Națională, în fruntea a 6.000 de oameni din Apuseni.

La această adunare s-a decis Memoriul poporului român din Transilvania către Curtea de la Viena, în care se cerea egalitate de tratament între români și celelalte popoare din Imperiul Austro-Ungar, se decreta refuzul ca Transilvania să fie unită cu Ungaria și se înființa o armată proprie, formată din aproximativ 300.000 de oameni care să lupte pentru interesul național al românilor.

Potrivit legii, sărbătorirea anuală a Zilei Munților Apuseni poate fi marcată de autoritățile publice, autoritățile administrației publice centrale și locale, de instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, precum și de organizațiile aparținând minorităților naționale prin organizarea unor acțiuni și evenimente cu caracter cultural, educativ, artistic și de punere în valoare a potențialului local, prin organizarea de excursii tematice și prin activități de promovare a producătorilor locali din zona Munților Apuseni, în cadrul piețelor volante și al târgurilor dedicate acestora.

Autoritățile publice și autoritățile administrației publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate, precum și organizațiile aparținând minorităților naționale pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea acțiunilor și evenimentelor, în limita alocărilor bugetare aprobate.

De asemenea, cu ocazia sărbătorii anuale a Zilei Munților Apuseni, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conținut editorial care promovează acțiunile și activitățile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Munților Apuseni.

