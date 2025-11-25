Ziua Țării Moților. Senatul a stabilit data la care va fi sărbătorită. Document

Ziua Țării Moților ar urma să fie sărbătorită în 10 septembrie. Propunerea a fost aprobată de Senat și intră în dezbatere la Camera Deputaților.

”Cu prilejul Zilei Țării Moților, autoritățile publice, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice de cultură din țară și străinătate, precum și organizațiile aparținând minorităților naționale pot organiza activități culturale, sociale, educative și artistice prin care să fie promovate istoria, tradițiile, obiceiurile și patrimoniul cultural al Țării Moților”, arată propunerea legislativă.

Inițiatorii susțin în expunerea de motive că sărbătoarea Țării Moților ”ar fi un bun prilej de afirmare a valorilor civice și democratice pentru care Avram Iancu a luptat: egalitate în drepturi, justiție, demnitate națională”.

”Inițiativa ar putea stimula implicarea tinerilor în proiecte cu tematică istorică și patriotică, contribuind astfel la formarea unei conștiințe cetățenești active. În demersul nostru de a iniția această propunere legislativă, am adunat peste 1.000 de semnături de susținere a acestui demers, semnături care provin de la cetățenii din Țara Moților și nu numai”, se arată în expunerea de motive a proiectului, potrivit Agerpres.

Vezi integral: Proiect Tara Motilor 10 septembrie_exp motive

