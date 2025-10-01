Connect with us

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului – sărbătoare importantă pentru creștini. Semnificații, tradiții și superstiții

Acoperământul Maicii Domnului este prima mare sărbătoare creștin-ortodoxă a lunii octombrie și este una dintre cele mai îndrăgite și importante sărbători din calendarul creștin ortodox 2025 și greco-catolic. Este un moment de rugăciune, speranță și recunoștință față de ocrotirea pe care Fecioara Maria o oferă credincioșilor, simbolizată prin vălul ei sfânt – „acoperământul”.

Originea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului

Sărbătoarea își are originea într-un eveniment miraculos petrecut în secolul al X-lea, în timpul domniei împăratului bizantin Leon al VI-lea cel Înțelept (886–912). În acea perioadă, Constantinopolul era amenințat de un atac al arabilor, iar locuitorii s-au adunat la rugăciune în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne, unde se păstrau relicvele sfinte ale Fecioarei Maria, printre care Omoforul (veșmântul cu care se acoperea).

În timpul slujbei de noapte, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au avut o viziune tulburătoare: Maica Domnului a apărut deasupra credincioșilor, înconjurată de îngeri și de sfinți, rugându-se cu lacrimi pentru lume. Apoi, ea și-a desfăcut Acoperământul (vălul) și l-a întins peste cei din biserică, ca semn al protecției și iubirii sale față de oameni.

Se spune că, în urma acestei minuni, orașul a fost salvat de la distrugere, iar poporul a simțit în mod concret ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului.

Pocroavele – pregătirea ogoarelor pentru iarnă

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului mai este cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de Pocroave. În această zi începe pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece. Denumirea de „Pocroavele“, este un cuvânt slavon care înseamnă acoperirea pământului cu brumă sau cu zăpadă.

Acoperământul Maicii Domnului: Semnificația teologică și spirituală

Acoperământul Maicii Domnului este simbolul mijlocirii, dragostei și protecției pe care Fecioara Maria o oferă celor ce cred și se roagă cu sinceritate. Ea este considerată ocrotitoarea creștinilor, a familiilor, a mamelor și a celor aflați în suferință.

Biserica ne amintește în această zi că Maica Domnului nu a încetat niciodată să se roage pentru lume, fiind mereu alături de cei credincioși în momente de încercare.

În tradiția ortodoxă, Acoperământul Maicii Domnului este și o sărbătoare a păcii și a recunoștinței, iar slujbele oficiate în această zi sunt dedicate cererii de ocrotire împotriva bolilor, războaielor și nenorocirilor.

Tradiții și obiceiuri populare de Acoperământul Maicii Domnului

Deși are o semnificație profund religioasă, sărbătoarea este însoțită și de o serie de tradiții și credințe populare, transmise din generație în generație:

  • Gospodarii stropeau vitele și curtea cu apă sfințită, pentru a fi feriți de boli și pagube peste iarnă.
  • Se ținea post și rugăciune, pentru iertarea păcatelor și împlinirea dorințelor.
  • În unele sate, se împărțeau plăcinte și bucate de post în memoria celor adormiți, iar femeile duceau colaci și lumânări la biserică.
  • Fetele tinere se rugau Maicii Domnului să le dăruiască păr frumos, bogat și sănătos sau să le trimită un soț bun și credincios.
  • Se spunea că nu este bine să te tunzi în această zi, deoarece părul tăiat „rămâne legat de trup” și poate fi folosit pentru farmece.
  • Tradiția mai spune că fetele care se împodobesc de nuntă în această zi vor avea o căsnicie lungă și fericită.
  • Bătrânii credeau că dacă frunzele încep să cadă devreme, anul următor va fi bogat în roade și plin de belșug.

Acoperământul Maicii Domnului : sărbătoare marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox

În România, sărbătoarea este praznic mare cu cruce roșie în calendarul ortodox al lunii octombrie și este prăznuită cu slujbe speciale, procesiuni și hramuri în numeroase biserici și mănăstiri.

Numeroase lăcașuri poartă hramul Acoperământul Maicii Domnului, printre care:

  • Mănăstirea Dervent (Constanța)
  • Mănăstirea Poiana Mărului (Buzău)
  • Mănăstirea Văratec (Neamț)
  • Mănăstirea Rătești (Argeș)
  • Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Clocociov (Olt)

În multe zone ale țării, mai ales în Moldova și Transilvania, ziua de 1 octombrie marchează începutul iernii pastorale – ciobanii își coborau turmele din munți, iar gospodarii începeau pregătirile pentru anotimpul rece.

Alte sărbători creștine mari din luna octombrie 2025

  • 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului
  • 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva
  • 26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
  • 27 octombrie – Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
