Calendar Ortodox octombrie 2025. Sărbători creștine importante, tradiții și semnificații din luna lui Brumărel

Calendar Ortodox, luna octombrie 2025: Octombrie este a zecea lună din an, aduce una dintre cele mai frumoase perioade ale toamnei – un timp al recunoștinței, al rugăciunii și al pregătirii pentru sezonul rece. Ziua are aproximativ 11 ore, iar noaptea se întinde la 13 ore.

Este o lună bogată în sărbători religioase, pelerinaje și tradiții populare, care păstrează echilibrul dintre credință și obiceiurile moștenite din străbuni. În popor, luna este numită Brumărel, semn al brumei timpurii care anunță apropierea iernii.

Octombrie, a zecea lună din an, aduce trecerea la ora de iarnă, dar și momente importante pentru credincioși.

Sărbători importante din calendarul ortodox în octombrie 2025

Calendarul Ortodox 2025 marchează în această lună patru mari sărbători cu cruce roșie, de mare însemnătate spirituală, și șase sărbători marcate cu cruce neagră.

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului

Este o sărbătoare plină de har, care amintește arătarea Maicii Domnului în biserica Vlaherne din Constantinopol, în anul 911, scrie crestinortodox.ro. Potrivit tradiției, Maica Domnului s-a arătat poporului în rugăciune, ținând un acoperământ alb deasupra credincioșilor, semn al ocrotirii sale asupra lumii.

În această zi este bine să se țină post și să se dea de pomană.

Fetele se roagă pentru un păr bogat și sănătos.

Se spune că nu este bine să te tunzi de Acoperământul Maicii Domnului.

6 octombrie – Sfântul Apostol Toma

Cunoscut și ca „Toma Necredinciosul”, sfântul este ocrotitorul arhitecților și al celor care întârzie, fiind unul dintre cei 12 apostoli ai lui Hristos.

Tradiția amintește că Toma a ajuns cu întârziere la înmormântarea Maicii Domnului, iar la deschiderea mormântului a găsit locul gol – dovadă a ridicării ei la cer.

14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

Sfânta Parascheva, numită și Ocrotitoarea Moldovei, este una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor. În fiecare an, zeci de mii de pelerini merg la Iași pentru a se închina la moaștele sale, păstrate la Catedrala Mitropolitană.

Se spune că așa cum este vremea în ziua Sfintei Parascheva, așa va fi și până la sărbătoarea Sfântului Dumitru.

Superstiții despre această zi:

Dacă plouă, iarna va veni curând.

Dacă vremea este frumoasă, toamna se va prelungi.

În satele de odinioară, în această zi se organizau târguri pentru valorificarea produselor de la oi.

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Sărbătoarea cunoscută și ca Sâmedru, îl cinstește pe Sfântul Dimitrie, martir din secolul al III-lea, născut la Salonic. Moaștele sale au devenit izvor de mir și vindecare.

În ajun, pe 25 octombrie, se aprind în sate “Focurile lui Sâmedru”, peste care sar copiii și tinerii pentru sănătate și noroc.

Superstiții și tradiții populare:

Dacă este lună plină și senin, iarna va fi blândă.

Dacă plouă sau bate vântul, urmează o iarnă grea.

Recolta bogată de gutui și nuci prevestește zăpezi mari.

27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului

Este sărbătoarea Sfântului Dimitrie Basarabov, ale cărui moaște se află la Catedrala Patriarhală din București. Credincioșii vin să se roage pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în necazuri.

Sărbători cu cruce neagră din luna octombrie 2025

4 octombrie – Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Sfântul Mucenic Ierotei (cruce neagră)

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Sfântul Mucenic Ierotei (cruce neagră) 7 octombrie – Sfinții Mucenici Serghie și Vah (cruce neagră)

Sfinții Mucenici Serghie și Vah (cruce neagră) 1 3 octombrie – Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfintii Mucenici Carp, Papil etc. (cruce neagră)

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfintii Mucenici Carp, Papil etc. (cruce neagră) 21 octombrie – Sfinții Mărturisitori Ardeleni (cruce neagră)

Sfinții Mărturisitori Ardeleni (cruce neagră) 23 octombrie – Sfântul Iacob, ruda Domnului (cruce neagră)

Sfântul Iacob, ruda Domnului (cruce neagră) 28 octombrie – Sfântul Iachint (cruce neagră)

Calendar ortodox octombrie 2025

1 M (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani (Dezlegare la pește)

Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; (Dezlegare la pește) 2 J Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara

3 V Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)

4 S †) Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae ; Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei

; Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei 5 D Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu. Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6

6 L Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

7 M † Sf. M. Mc. Serghie și Vah ; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie

; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie 8 M Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia (Post)

9 J Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia

10 V Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt. (Post)

11 S Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei

12 D Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei. Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 1, voscr. 7

13 L † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie

Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie 14 M †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași ; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie

; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie 15 M Sf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia (Post)

16 J Sf. Mc. Longhin Sutașul

17 V Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)

18 S Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân

19 D Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila; Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 2, voscr. 8

20 L Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia

21 M †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie ; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare 22 M Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes; (Post)

23 J Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; †) Sf. Pr. Mc. Constantin Sârbu; Sf. Cuv. Macarie Romanul

24 V Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin (Post)

25 S Sf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita

26 D †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. II Timotei II, 1-10; Evrei XII, 11-13; 25-27; Efeseni II, 4-10; Ev. Matei VIII, 23-27; Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9

27 L †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor

Sf. Mc. Nestor 28 M †) Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; †) Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei

Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei 29 M Sf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa (Post)

30 J Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa

31 V Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah (Post)

Tradiții, credințe și superstiții în luna octombrie

Luna Brumărel aduce numeroase obiceiuri legate de vreme și agricultură. Țăranii observau semnele naturii pentru a ghici cum va fi iarna:

Dacă octombrie aduce multă brumă sau zăpadă, ianuarie va fi caldă.

Dacă plouă des, decembrie va fi vântoasă.

Dacă tună, iarna va fi ușoară.

Ceața multă prevestește zăpezi bogate.

Dacă frunzele cad devreme, anul următor va fi roditor.

Tot acum se încheie muncile câmpului: se adună porumbul, cartofii, merele și perele, se curăță grădinile și se pregătesc pomii pentru iarnă.

Curiozități despre luna octombrie

Denumirea vine din latinescul „octo”, care înseamnă „opt”, deoarece în vechiul calendar roman octombrie era a opta lună.

În tradiția populară românească, luna este numită Brumărel, simbol al brumei și al schimbării anotimpurilor.

La vechii sași, octombrie era numit Wyn Monath – „luna vinului”, perioada în care se făcea vinul din recolta de struguri.

Astrologic, luna începe sub semnul Balanței și se încheie sub Scorpion.

