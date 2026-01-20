20 ianuarie: Ședințe de trageri, organizate în Poligonul Micești. Atenționări pentru locuitori

Primăria Alba Iulia anunță că, marți, 20 ianuarie, sunt organizate ședințe de trageri în poligonul din Micești. Locuitorii sunt atenționați să evite zona.

”În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că în ziua de 20.01.2026 între orele 10.00 - 12.00, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor executa ședințe de tragere în poligonul M.Ap.N. Micești.

Accesul populației este interzis pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea poligonului”, este anunțul primăriei.

foto: arhivă, rol ilustrativ

