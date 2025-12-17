26 decembrie: Concert extraordinar de Crăciun, la Palatul Cultural din Blaj. Tenorul Ștefan von Korch și alți invitați

Tenorul Ştefan von Korch revine la Blaj pentru tradiţionalul Concert Extraordinar de Crăciun, vineri 26 decembrie, la Palatul Cultural, de la ora 18.00.

Potrivit organizatorilor, după succesul formatului „Duelul Tenorilor” de la Bucureşti şi Sibiu şi apariţiile răsunătoare în concertele „Los Tres Tenores” din Honduras, solistul este invitat într-un nou program de acelaşi gen, alături de tenorii Eusebiu Huţan şi Cristi Mogoşan.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: „Publicul se va bucura de un repertoriu bogat, de arii şi canzonete, într-un concert spumos, inspirat de tradiţia concertelor de 3 tenori, în care m-am regăsit de multe ori în ultima perioadă”.

În cadrul evenimentului organizat de Primăria Municipiului Blaj şi Palatul Cultural Blaj soliştii vor fi acompaniaţi de Transylvania Symphonique Orchestra, dirijată de Cristian Sandu, iar invitat special este naistul Alexandru Pal.

Biletele se găsesc la Palatul Cultural.

