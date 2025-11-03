Connect with us

3 Noiembrie: Ziua Vânătorilor de Munte, una dintre cele mai respectate și bine pregătite structuri ale Armatei Române

acum 55 de minute

3 Noiembrie: Ziua Vânătorilor de Munte. În fiecare an, la această dată, România sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte, o zi dedicată uneia dintre cele mai respectate și bine pregătite structuri ale Armatei Române.

Este momentul în care sunt omagiați militarii care servesc cu dăruire și curaj în condiții dintre cele mai dificile, apărând țara în zonele montane și participând la misiuni internaționale sub drapelul României.

Istoria trupelor de vânători de munte începe în anul 1916, în contextul intrării României în Primul Război Mondial.

Primele unități specializate au fost înființate pentru a acționa eficient în terenul dificil al Carpaților, unde alte trupe întâmpinau probleme majore de mobilitate și adaptare.

Experiența lor, curajul și capacitatea de a lupta în condiții extreme au făcut ca vânătorii de munte să devină o componentă esențială a armatei române moderne.

Prin Înaltul Decret nr. 2454 din 3 noiembrie 1916, au fost oficializate primele structuri de vânători de munte, dată care a rămas de atunci reperul aniversar al acestei arme de elită.

Vânătorii de munte sunt recunoscuți pentru rezistența fizică și psihică deosebită, pentru disciplină, spirit de echipă și adaptabilitate, fiind antrenați să opereze în condiții de teren dificil, la altitudini mari și în condiții meteorologice extreme.

De-a lungul timpului, aceștia au participat la numeroase misiuni în teatrele de operații din Afganistan, Irak, Bosnia-Herțegovina și Kosovo, unde au reprezentat cu onoare România.

În prezent, structurile de vânători de munte din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre sunt printre cele mai apreciate componente ale armatei, datorită nivelului ridicat de profesionalism și pregătirii continue.

3 Noiembrie: Ziua Vânătorilor de Munte: Simbol al curajului și sacrificiului

Pe lângă misiunile militare, vânătorii de munte sunt adesea implicați și în acțiuni umanitare și intervenții în caz de dezastre naturale, demonstrând că devotamentul față de țară nu se limitează doar la câmpul de luptă.

Ziua Vânătorilor de Munte este, așadar, nu doar o sărbătoare militară, ci și una a valorilor naționale și universale: curaj, loialitate, solidaritate și respect pentru oameni.

Sursă foto: MApN – Facebook

