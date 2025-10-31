Connect with us

31 octombrie – 7 noiembrie: Trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări

Publicat

acum O oră

În poligonul Micești, în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie vor avea loc trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții UM 01684 din Alba Iulia. 

„În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2025, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești, accesul populației fiind interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia, conform programului:

a) în data de 31 octombrie

  • execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.

b) în data de 1 noiembrie 2025

  • execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.

c) în data de 2 noiembrie 2025

  • execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.

d) în data de 3 noiembrie 2025

  • execută distrugeri U.M.01760 Sebeș între orele 07:00 – 10:00;
  • execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10:00 – 19:00.

e) în data de 4 noiembrie 2025

  • execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.

f) în data de 5 noiembrie 2025

  • execută distrugeri / trageri U.M.01496 Vințu de Jos între orele 08:00 – 16:00.

g) în data de 6 noiembrie 2025

  • execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.

h) în data de 7 noiembrie 2025

  • execută trageri I.P.J. Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00”, au anunțat reprezentanții UM 01684
