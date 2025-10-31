Eveniment
31 octombrie – 7 noiembrie: Trageri și distrugeri cu material exploziv în poligonul Micești, Alba Iulia. Atenționări
În poligonul Micești, în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie vor avea loc trageri și distrugeri cu material real, au anunțat reprezentanții UM 01684 din Alba Iulia.
„În vederea eliminării posibilității de producere a accidentelor, vă informăm că în perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2025, se execută trageri și distrugeri cu exploziv material real în poligonul de tragere de garnizoană Micești, accesul populației fiind interzis în proximitatea zonei militare restricționate a poligonului, pe drumurile de acces și pe cele aflate în vecinătatea acestuia, conform programului:
a) în data de 31 octombrie
- execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.
b) în data de 1 noiembrie 2025
- execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.
c) în data de 2 noiembrie 2025
- execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 07:00 – 19:00.
d) în data de 3 noiembrie 2025
- execută distrugeri U.M.01760 Sebeș între orele 07:00 – 10:00;
- execută trageri / distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 10:00 – 19:00.
e) în data de 4 noiembrie 2025
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.
f) în data de 5 noiembrie 2025
- execută distrugeri / trageri U.M.01496 Vințu de Jos între orele 08:00 – 16:00.
g) în data de 6 noiembrie 2025
- execută distrugeri U.M.01684 Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00.
h) în data de 7 noiembrie 2025
- execută trageri I.P.J. Alba Iulia între orele 08:00 – 16:00”, au anunțat reprezentanții UM 01684
