Connect with us

Eveniment

6 septembrie: Noaptea Muzeelor la Sate: trei obiective culturale din Alba, deschise publicului

Publicat

acum 20 de secunde

Noaptea Muzeelor la Sate: Trei obiective culturale din județ participă la a treia ediție a evenimentului care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie. 

Astfel, Noaptea Muzeelor la Sate reunește în acest an peste 140 de obiective culturale din 36 de județe.

Potrivit organizatorilor, evenimentul se adresează sutelor de muzee și de colecții, private sau de stat, muzeelor vii, caselor memoriale și altor entități culturale și religioase, cu valoare istorică, culturală, educativă sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc.

Noaptea muzeelor la sate: muzeele din Alba care au fost incluse în program

  • Atelier-Muzeu Florin Poenariu, Laz, jud. Alba
  • Casa Memorială „Maria Poenariu”, Laz, jud. Alba
  • Expoziția Etnografică Întregalde, jud. Alba

Atelier-Muzeu Florin Poenariu, Laz, jud. Alba

Vizitarea se poate face între orele 10:00 – 00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).

Publicul este invitat să pășască într-un spațiu cu profundă valoare istorică și spirituală. Mai exact, un loc dedicat păstrării și promovării Școlii de iconografie pe sticlă din Laz, una dintre cele mai vechi și reprezentative din Transilvania.

Evenimentul debutează la ora 10:00 și include vizite ghidate care le vor oferi participanților ocazia de a descoperi povestea icoanei pe sticlă, meșteșugul transmis din generație în generație în această zonă, dar și contribuția iconarului Florin Poenariu la păstrarea tradiției locale.

Publicul este invitat să participe la un atelier interactiv de pictură icoane pe sticlă, susținut de iconarul Florin Poenariu și copiii lui, Savu și Mara.

De asemenea, aceștia vor putea admira obiecte de patrimoniu, icoane autentice și uneltele originale folosite de iconarii satului.

Atelierul este deschis tuturor, adulți, copii, pasionați de artă sau simpli vizitatori, oferind ocazia de a experimenta direct tehnica tradițională specifică Școlii de la Laz.

Ce oferă aceștia participanților:

  • Introducere în simbolistica și tehnica icoanei pe sticlă;
  • Materiale necesare pentru pictură (culori, sticlă, modele, pensule);
  • Asistență din partea maestrului pe tot parcursul atelierului;
  • Posibilitatea de a lua acasă icoana realizată.

 

Casa Memorială „Maria Poenariu”, Laz, jud. Alba

Casa Memorială „Maria Poenariu” Laz invită publicul să descopere, în intervalul 17:00 – 21:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator), istoria icoanelor de Laz, aducând-o în prim plan pe artista populară Maria Poenariu.

În cadrul evenimentului se vor putea admira atât lucrările Mariei Poenariu și ale înaintașilor acesteia, cât și o serie de colecții unice de exponate etnografice (țesături, porturi populare etc).

Maria Poenariu a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste populare din județul Alba și ultima reprezentantă a neamului pictorilor de iconari din satul Laz, iconari care au dezvoltat un stil estetic aparte și o adevărată școală de pictură pe Valea Sebeșului, începând cu 1770.

S-a născut pe 25 martie 1923, chiar de Buna Vestire, o sărbătoare care stă sub semnul Maicii Domnului, și a murit în data de 15 aprilie 2015.

Aceasta a trăit în casa Poenarilor din Laz, casă ușor de recunoscut prin zugrăveala aparte ce trimite la ocupația de veacuri a acestei familii, pictura religioasă.

Astăzi, casa Poenarilor este mai mult decât o locuință. Este un muzeu viu, un loc unde vizitatorii pot admira icoanele create de-a lungul generațiilor, pot descoperi secretele acestei arte și pot simți spiritul unei familii care a dedicat totul icoanelor, oamenilor și tradițiilor populare.

Este administrată de nepoata doamnei Maria Poenariu, Oana Fridrich, cea care duce mai departe tradiția picturii icoanelor pe sticlă.

Expoziția Etnografică Întregalde, jud. Alba

Evenimentul va fi structurat în trei secțiuni:

Ora 10:00, Primăria Comunei Întregalde, drumeție de redescoperire a șurilor cu acoperișuri de paie.

  • Traseu cultural-ghidat prin gospodăriile tradiționale din zonă, unde se vor explora șuri cu acoperișuri de paie și case tradiționale, elemente reprezentative ale arhitecturii rurale locale.

Dumitrița Daniela Filip (Direcția județeană pentru cultură Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon) și Paul Scrobotă (Muzeul de Istorie Aiud) vor fi alături de public pe parcursul traseului.

Ora 17:00, Căminul cultural al comunei Întregalde, prezentări de proiecte și expoziție etnografică.

Prezentarea unor inițiative remarcabile dedicate patrimoniului rural:

  • „Alba Vernaculară” – proiect realizat de Dumitrița Daniela Filip și Paul Scrobota
  • „Salvarea și valorificarea unei tradiții rurale: casele cu acoperiș de paie” – proiect susținut de Amalia Țurcaș, studentă la FSPAC Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. univ. Viorel Stănică
  • ”Șura lui Paul” – proiect de reabilitare al acoperișului unei șuri și realizarea unei gospodării tradiționale – proiect realizat de Paul Dărășteanu

Ora 18:00, Expoziția Etnografică/Cămin cultural al comunei Întregalde, ghid: Ana Drăgan, bibliotecar și custode al Expoziției Etnografice Întregalde.

Vor fi și povești de altădată, spuse cu emoție de păstrători ai memoriei vii a comunității: Modol Ioan, Marian Teodor, Clamba Maria.

De asemenea, vizitarea se poate face între orele 10:00 – 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).

Sursă foto: noapteamuzeelorlasate.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 20 de secunde

6 septembrie: Noaptea Muzeelor la Sate: trei obiective culturale din Alba, deschise publicului
Evenimentacum 37 de minute

VIDEO: Jandarmii din Alba s-au întrecut în poligonul de tir. Cine sunt jandarmii care au ocupat podiumul
Ratele românilor vor crește
Economieacum 60 de minute

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 2 zile

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 60 de minute

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Abrudacum 5 ore

Fonduri și oportunități pentru zeci de localități din Alba. A fost lansată Strategia Națională pentru Zona Montană 2025-2035
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 4 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 3 ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum 8 ore

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

„BumBastion” The Urban Jam: festival de cultură urbană cu street dance, graffiti și competiții, la Alba Iulia
Evenimentacum 7 ore

Evenimente de weekend, în Alba: Concerte, manifestări sportive și activități tradiționale. Jandarmii vor fi la datorie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 6 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum o zi

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum 7 ore

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie