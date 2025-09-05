6 septembrie: Noaptea Muzeelor la Sate: trei obiective culturale din Alba, deschise publicului

Noaptea Muzeelor la Sate: Trei obiective culturale din județ participă la a treia ediție a evenimentului care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie.

Astfel, Noaptea Muzeelor la Sate reunește în acest an peste 140 de obiective culturale din 36 de județe.

Potrivit organizatorilor, evenimentul se adresează sutelor de muzee și de colecții, private sau de stat, muzeelor vii, caselor memoriale și altor entități culturale și religioase, cu valoare istorică, culturală, educativă sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc.

Noaptea muzeelor la sate: muzeele din Alba care au fost incluse în program

Atelier-Muzeu Florin Poenariu, Laz, jud. Alba

Casa Memorială „Maria Poenariu”, Laz, jud. Alba

Expoziția Etnografică Întregalde, jud. Alba

Vizitarea se poate face între orele 10:00 – 00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).

Publicul este invitat să pășască într-un spațiu cu profundă valoare istorică și spirituală. Mai exact, un loc dedicat păstrării și promovării Școlii de iconografie pe sticlă din Laz, una dintre cele mai vechi și reprezentative din Transilvania.

Evenimentul debutează la ora 10:00 și include vizite ghidate care le vor oferi participanților ocazia de a descoperi povestea icoanei pe sticlă, meșteșugul transmis din generație în generație în această zonă, dar și contribuția iconarului Florin Poenariu la păstrarea tradiției locale.

Publicul este invitat să participe la un atelier interactiv de pictură icoane pe sticlă, susținut de iconarul Florin Poenariu și copiii lui, Savu și Mara.

De asemenea, aceștia vor putea admira obiecte de patrimoniu, icoane autentice și uneltele originale folosite de iconarii satului.

Atelierul este deschis tuturor, adulți, copii, pasionați de artă sau simpli vizitatori, oferind ocazia de a experimenta direct tehnica tradițională specifică Școlii de la Laz.

Ce oferă aceștia participanților:

Introducere în simbolistica și tehnica icoanei pe sticlă;

Materiale necesare pentru pictură (culori, sticlă, modele, pensule);

Asistență din partea maestrului pe tot parcursul atelierului;

Posibilitatea de a lua acasă icoana realizată.

Casa Memorială „Maria Poenariu” Laz invită publicul să descopere, în intervalul 17:00 – 21:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator), istoria icoanelor de Laz, aducând-o în prim plan pe artista populară Maria Poenariu.

În cadrul evenimentului se vor putea admira atât lucrările Mariei Poenariu și ale înaintașilor acesteia, cât și o serie de colecții unice de exponate etnografice (țesături, porturi populare etc).

Maria Poenariu a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste populare din județul Alba și ultima reprezentantă a neamului pictorilor de iconari din satul Laz, iconari care au dezvoltat un stil estetic aparte și o adevărată școală de pictură pe Valea Sebeșului, începând cu 1770.

S-a născut pe 25 martie 1923, chiar de Buna Vestire, o sărbătoare care stă sub semnul Maicii Domnului, și a murit în data de 15 aprilie 2015.

Aceasta a trăit în casa Poenarilor din Laz, casă ușor de recunoscut prin zugrăveala aparte ce trimite la ocupația de veacuri a acestei familii, pictura religioasă.

Astăzi, casa Poenarilor este mai mult decât o locuință. Este un muzeu viu, un loc unde vizitatorii pot admira icoanele create de-a lungul generațiilor, pot descoperi secretele acestei arte și pot simți spiritul unei familii care a dedicat totul icoanelor, oamenilor și tradițiilor populare.

Este administrată de nepoata doamnei Maria Poenariu, Oana Fridrich, cea care duce mai departe tradiția picturii icoanelor pe sticlă.

Expoziția Etnografică Întregalde, jud. Alba

Evenimentul va fi structurat în trei secțiuni:

Ora 10:00, Primăria Comunei Întregalde, drumeție de redescoperire a șurilor cu acoperișuri de paie.

Traseu cultural-ghidat prin gospodăriile tradiționale din zonă, unde se vor explora șuri cu acoperișuri de paie și case tradiționale, elemente reprezentative ale arhitecturii rurale locale.

Dumitrița Daniela Filip (Direcția județeană pentru cultură Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, secția Museikon) și Paul Scrobotă (Muzeul de Istorie Aiud) vor fi alături de public pe parcursul traseului.

Ora 17:00, Căminul cultural al comunei Întregalde, prezentări de proiecte și expoziție etnografică.

Prezentarea unor inițiative remarcabile dedicate patrimoniului rural:

„Alba Vernaculară” – proiect realizat de Dumitrița Daniela Filip și Paul Scrobota

„Salvarea și valorificarea unei tradiții rurale: casele cu acoperiș de paie” – proiect susținut de Amalia Țurcaș, studentă la FSPAC Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. univ. Viorel Stănică

”Șura lui Paul” – proiect de reabilitare al acoperișului unei șuri și realizarea unei gospodării tradiționale – proiect realizat de Paul Dărășteanu

Ora 18:00, Expoziția Etnografică/Cămin cultural al comunei Întregalde, ghid: Ana Drăgan, bibliotecar și custode al Expoziției Etnografice Întregalde.

Vor fi și povești de altădată, spuse cu emoție de păstrători ai memoriei vii a comunității: Modol Ioan, Marian Teodor, Clamba Maria.

De asemenea, vizitarea se poate face între orele 10:00 – 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator).

