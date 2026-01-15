Connect with us

A abuzat-o timp de patru ani pe fiica iubitei sale: Bărbat din Ocna Mureș condamnat la 27 de ani de închisoare. Ce orori a comis

Iosif Șimon Ștefan, un bărbat din Ocna Mureș va sta următorii 27 de ani și opt luni după gratii la Penitenciarul Aiud. Bărbatul în vârstă de 49 de ani și-a petrecut ultimele zile în libertate, în arest la domiciliu. În data de 14 ianuarie 2026 Curtea de Apel Alba Iulia a dat o decizie finală în cazul său. 

Ștefan a comis o serie de fapte greu de descris în cuvinte. Victima a fost fiica iubitei sale, pe care la supus-o timp de patru ani la orori greu de imaginat. 

Mai exact a violat-o de când fata avea 11 ani până când a ajuns la vârsta de 15 ani. Magistrații au concluzionat că ororile se întâmplau de circa trei ori pe săptămână.

De asemenea, Iosif o obliga pe minoră să se uite la firme pornografice alături de el. Toate faptele s-au petrecut pe parcursul a patru ani și probabil ar mai fi continuat. Însă bărbatul a ajuns în atenția poliției după ce o persoană din afara familiei ar fi aflat ce se întâmplă și a alertat autoritățile.

CITEȘTE ȘI: Ororile comise de un bărbat din Ocna Mureș: A abuzat-o pe fetița iubitei sale timp de patru ani. La ce a fost supusă minora

După ce a ajuns în atenția poliției, bărbatul a fost trimis în judecată pentru viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Dosarul a fost instrumentat de magistrații Judecătoriei Aiud care în data de 9 septembrie 2025 l-au condamnat la 27 de ani și 8 luni de închisoare. Însă bărbatul a făcut apel.

Ororile comise timp de patru ani

Magistrații au notat că bărbatul avea o relație similară de tată și fiică. ”Acest a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere și a început să adopte o atitudine deviant sexuală în relația cu persoana vătămată minoră, fiica concubinei sale, până la împlinirea vârstei de 15 ani, în apartamentul precum și la locuința concubinei sale.

(...) a întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu minora,(un număr nedeterminat de acte materiale, cu o frecvență de minim trei ori pe săptămână)”, au notat judecătorii.

Mai mult de atât, a ”abuzat-o sexual pe minoră, în mod periodic, atât prin comiterea unor acte de natură sexuală, concretizate în atingerea în zonele erogene cu mâna precum și obligarea acesteia să îl masturbeze, toate acestea în scopul obținerii unor satisfacții de ordin sexual”, se mai arată în documentele emise de magistrați.

De asemenea a obligat-o să ”asiste la acte cu caracter exhibiționist, constând în expunerea organului genital în fața ei și punerea la dispoziția acesteia de materiale cu caracter pornografic, respectiv determinarea persoanei vătămate să vizioneze filme cu conținut pornografic”, se arată în motivarea pe scurt din camera preliminară de la momentul trimiterii în judecată.

Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia

Din câte se pare Iosif a fost judecat în arest la domiciliu. În data de 14 ianuarie 2026, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au respins apelul bărbatului. Drept urmare acesta a rămas cu pedeapsa de la instanța de fond, a Judecătoriei Aiud.

Ridicat de acasă

Potrivit IPJ Alba, bărbatul a fost depistat de polițiștii din Ocna Mureș care l-au dus la Penitenciarul Aiud. Iosif Ștefan în vârstă de 49 de ani își va petrece următorii 27 de ani și 8 luni după gratii.

Cristian Panu

