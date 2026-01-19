A murit Nichi Ardeal, consilier local la Sebeș și unul dintre primii oameni de afaceri ai orașului

A murit Nicolaie Matei, cunoscut drept Nichi Ardeal, om de afaceri și consilier local ales pe lista AUR, la Sebeș. Acesta s-a stins fulgerător, potrivit unor surse apropiate anturajului său.

Nichi Ardeal era cunoscut la Sebeș, fiind unul dintre primii oameni de afaceri din oraș, activist și politician (a fost la Partidul Verde și apoi la AUR).

A deținut firme de construcții și afaceri în domeniul HoReCa și mass-media (posturi de radio). De-a lungul timpului a avut nenumărate dispute financiare și legale cu administrația locală.

În trecut a existat și o implicare a lui în evenimente sociale și culturale locale.

Nu au fost făcute publice deocamdată detalii privind cauzele decesului sau data exactă a înmormântării.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News