A murit unul dintre muncitorii răniți în explozia de la Kronospan Sebeș. Era venit la muncă în România, din Sri Lanka

Explozia de la Kronospan Sebeș: Poliția Alba a anunțat că muncitorul în vârstă de 48 de ani din Sri Lanka, rănit în explozia urmată de incendiul de la Kronospan Sebeș din 1 septembrie, a decedat la spital, în 27 septembrie. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

”La data de 27 septembrie 2025, în timp ce se afla internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, cetățeanul, în vârstă de 48 de ani, din Sri Lanka, a decedat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că în 1 septembrie s-a produs o explozie urmată de incendiu pe platforma Kronospan Sebeș.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Incendiu la Kronospan Sebeș: PLAN ROȘU activat. Victime multiple după o explozie pe platforma industrială

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incidentului ”producerea scânteilor mecanice”, pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos.

Vezi și VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros

Au fost răniți patru angajați, din care doi, inclusiv un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați în stare gravă, cu elicoptere SMURD, la spitale din Timișoara și Târgu Mureș, la acea dată.

Vezi și Reacția conducerii Kronospan Sebeș în urma exploziei în care trei muncitori au fost răniți. Ce spun managerii firmei

Incendiul de la Kronospan Sebeș a fost stins de pompieri după o intervenție care a durat cinci ore.

În urma incendiului au mai fost răniți un bărbat de 33 de ani din Șibot și altul de 46 de ani din Petrești.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News