Connect with us

Eveniment

A murit unul dintre muncitorii răniți în explozia de la Kronospan Sebeș. Era venit la muncă în România, din Sri Lanka

Publicat

acum O oră

Explozia de la Kronospan Sebeș: Poliția Alba a anunțat că muncitorul în vârstă de 48 de ani din Sri Lanka, rănit în explozia urmată de incendiul de la Kronospan Sebeș din 1 septembrie, a decedat la spital, în 27 septembrie. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

”La data de 27 septembrie 2025, în timp ce se afla internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, cetățeanul, în vârstă de 48 de ani, din Sri Lanka, a decedat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Alba.

Reamintim că în 1 septembrie s-a produs o explozie urmată de incendiu pe platforma Kronospan Sebeș.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Incendiu la Kronospan Sebeș: PLAN ROȘU activat. Victime multiple după o explozie pe platforma industrială

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă a incidentului ”producerea scânteilor mecanice”, pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos.

Vezi și VIDEO: Momentul exploziei de la Kronospan Sebeș. Flăcări uriașe, vizibile de la mare distanță, urmate de un fum gros

Au fost răniți patru angajați, din care doi, inclusiv un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați în stare gravă, cu elicoptere SMURD, la spitale din Timișoara și Târgu Mureș, la acea dată.

Vezi și Reacția conducerii Kronospan Sebeș în urma exploziei în care trei muncitori au fost răniți. Ce spun managerii firmei

Incendiul de la Kronospan Sebeș a fost stins de pompieri după o intervenție care a durat cinci ore.

În urma incendiului au mai fost răniți un bărbat de 33 de ani din Șibot și altul de 46 de ani din Petrești.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 7 minute

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Evenimentacum 28 de minute

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt arestați în Emiratele Arabe Unite. Precizări oficiale
Evenimentacum 40 de minute

VIDEO: Trafic rutier în condiții de iarnă pe Transalpina și Transfăgărășan. Când se închide circulația pe cele două drumuri alpine
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 minute

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 4 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Plata pensiilor prin Poșta Română
Economieacum 4 ore

Plata pensiilor prin Poșta Română, de 10 ori mai scumpă decât costul cu comisioanele bancare. Explicațiile ministrului Muncii
haine contrafacute
Economieacum 6 ore

Amenzi uriașe pentru bunuri contrafăcute, aplicate de polițiștii din Alba. 48 de firme, verificate în 2 zile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Evenimentacum o zi

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 7 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Actualitateacum 24 de ore

Studiu: Persoanele organizate și responsabile trăiesc mai mult. Care este trăsătura cea mai puternic asociată cu longevitatea
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 5 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie