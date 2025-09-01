Reacția conducerii Kronospan Sebeș în urma exploziei în care trei muncitori au fost răniți. Ce spun managerii firmei

Reprezentanții fabricii Kronospan, unde luni 1 septembrie a avut loc o explozie, în care trei muncitori au fost răniți, au făcut primele declarații.

Este vorba despre o explozie urmată de un incendiu care a avut loc la primele ore ale dimineții, în jurul orei 07.20. Unul dintre muncitori ar fi foarte grav rănit, au declarat surse alba24.ro.

În urma exploziei, reprezentanții Kronospan, printr-o firmă de comunicare au făcut o declarație cu privire la incident.

”Prioritatea noastră absolută sunt oamenii — sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților, colaboratorilor și comunității în care activăm. Ne mobilizăm toate resursele pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament și sprijin pentru cei afectați.

Dorim să mulțumim autorităților – în special celor din cadrul ISU Alba, Ministerului Sănătății, SMURD și celorlalți profesioniști – pentru promptitudinea, eficiența și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea situației. Impreuna cu echipele noastre de pompieri si cu angajatii nostri care au intervenit imediat, suportul autoritatilor a fost esențial.

Suntem primii interesați de clarificarea pe deplin a cauzelor incidentului de astazi și vom colabora deplin în acest sens cu autoritățile competente. De asemenea, vom iniția imediat o anchetă internă riguroasă pentru a determina cauzele incidentului. Siguranța în fabrica Kronospan este un angajament permanent – și vom face tot ce ține de noi ca astfel de cazuri să nu se mai repete”, au declarat aceștia.

Trei muncitori răniți

Explozia s-a simțit în special în cartierul Kogălniceanu, unde localnicii au spus că s-au zguduit geamurile. De asemenea explozia a fost urmată de un incendiu. Un nor mare de fum s-a ridicat deasupra fabricii în urma incendiului.

Trei bărbați au fost răniți, dintre care unul s-ar afla în strare gravă.

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Șibot și un cetățean de 48 de ani, din Sri Lanka au suferit leziuni corporale și au fost transportați la o unitate medicală, cu elicopterul SMURD, iar un bărbat de 46 de ani, din Petrești a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

