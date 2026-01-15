Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază a fost prelungit cu 12 luni, printr-o hotărâre de Guvern. Măsura a fost adoptată în contextul în care Programul național de îngrijiri paliative nu a fost implementat deocamdată.

Hotărârea de guvern modifică și completează anexa nr. 2 la HG 521/2023.

”Având în vedere că Programul național de îngrijiri paliative nu a fost implementat în prezent, pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative, se reglementează o perioadă tranzitorie de 12 luni, care să permită încheierea unui număr suficient de contracte în cadrul Programului național de îngrijiri paliative.

În această perioadă tranzitorie, pacienții vor putea beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate și/sau în regim de spitalizare de zi din pachetul de servicii de bază reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, dacă nu beneficiază de astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curative”, informează Executivul, potrivit Agerpres.

Îngrijiri la domiciliu, ambulatoriu sau prin spitalizare la zi

Până la data intrării în vigoare a Programului național de îngrijiri paliative, pacienții pot beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate și/sau în regim de spitalizare de zi, incluse în pachetul de servicii de bază. Aceste servicii sunt acordate de către furnizori în baza contractelor încheiate potrivit HG 521/2023.

”Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice și furnizorii de servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi cu care se aflau în relație contractuală la data de 31 decembrie 2025, fără organizarea unei perioade de contractare, cu respectarea condițiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Furnizorii de îngrijiri paliative, care nu se aflau în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate la data de 31 decembrie 2025, pot intra în relație contractuală cu acestea, cu respectarea reglementărilor privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare”, precizează Guvernul.

