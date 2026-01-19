FOTO UPDATE: Accident grav pe DN7 la Simeria Veche. O femeie din Alba și un bărbat au murit după ce două mașini s-au lovit

Un accident grav s-a petrecut luni seara pe DN7 la Simeria Veche. O persoană a murit, alta se află în stop cardiorespirator. O a treia persoană este rănită. În accident au fost implicate două autoturisme.

UPDATE: În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața: o femeie de 66 ani din Alba și un bărbat de 62 de ani din Orăștie.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit IPJ Hunedoara, în jurul orei 17:50, un grav accident rutier s-a produs pe DN7, pe raza localității Simeria Veche.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 62 de ani, din municipiul Orăștie, care conducea un autoturism pe DN7, din direcția Orăștie-Deva, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

A pătruns pe sensul opus de circulație, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani, din localitatea Șibot, județul Alba.

În urma impactului violent, a rezultat decesul conducătorului auto de 62 de ani, precum și al unei pasagere de 66 de ani, aflată în autoturismul condus de bărbatul din județul Alba.

Șoferul de 66 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului rutier. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Știrea inițială

La fața locului intervin pompierii Detașamentului Deva. La locul accidentului se afla o ambulanță SMURD si 2 SAJ, dar și o autospecială dotată cu modul de descarcerare.

Persoana rănită are traumatism toracic.

Accidentul s-a petrecut la Simeria Veche, între Simeria și Orăștie.

Potrivit InfoTrafic Poliția Română, traficul rutier este oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 19.00.

foto: DRDP Timișoara/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News