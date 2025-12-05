Connect with us

FOTO: Accident pe A10, în zona Aiud, pe sensul de mers spre Cluj. Intervin pompierii

Publicat

acum 35 de minute

Accident pe A10, în zona Aiud, cu mai multe mașini implicate. ISU intervine pentru asigurarea măsurilor dla fața locului.

Secția de pompieri Aiud a intervenit vineri pentru gestionarea unui accident rutier produs pe autostrada A10, la kilometrul 44, pe sensul de mers Aiud – Cluj.

Potrivit ISU Alba, în eveniment au fost implicate două autoturisme. Din primele informații, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Intervenția este în desfășurare.

UPDATE:

În urma recunoașterii la locul accidentului, sunt implicate o autoutilitara și două autoturisme.

Ca urmare a accidentului, patru persoane sunt asistate de SAJ Aiud și EPA Alba. Acestea sunt constiente și cooperante.

Foto: Arhivă

