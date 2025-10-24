ACCIDENT rutier în Ocna Mureș: Biciclist rănit după ce a intrat pe sensul opus pentru a evita un tânăr care nu a oprit la STOP

Un accident rutier s-a produs joi, 23 octombrie, în Ocna Mureș. Un tânăr de 20 de ani din Noșlac nu a respectat semnificația indicatorului „Oprire” într-o intersecție, iar un biciclist de 52 de ani a intrat pe sensul opus pentru a evita coliziunea, fiind lovit de un alt autoturism condus regulamentar.

Șoferul care a generat accidentul a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, din comuna Noșlac, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe strada 8 Martie din Ocna Mureș, nu ar fi respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecția cu strada Lungă și ar fi determinat conducătorul unei biciclete să pătrundă pe sensul opus de mers, pentru a evita coliziunea.

Conducătorul bicicletei, în vârstă de 52 de ani, din Ocna Mureș a fost acroșat de un autoturism, condus regulamentar, de către un alt tânăr de 20 de ani, din comuna Lunca Mureșului.

În urma evenimentului, conducătorul bicicletei a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Tânărul de 20 de ani, din comuna Noșlac, în calitate de conducător al primului autoturism a părăsit locul producerii evenimentului rutier, fiind identificat la scurt timp, de către polițiști.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

