Connect with us

Eveniment

Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe Calea Moților. Intervin echipaje de prim-ajutor

Publicat

acum 4 secunde

Un accident rutier s-a petrecut luni seara pe Calea Moților, în zona Artipan. Două mașini s-au lovit.

Potrivit ISU Alba, intervine la fața locului Detașamentul de pompieri Alba Iulia, pentru asigurarea măsurilor specific și echipaj de la Serviciul de Ambulanță Alba.

Revenim cu amănunte.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe Calea Moților. Intervin echipaje de prim-ajutor
Economieacum 25 de minute

Care este gradul de absorbție a fondurilor europene în România. Planuri pentru Start Up Nation. Precizările ministrului Pîslaru
bani pensii
Economieacum O oră

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Aplicație MAI pentru citirea cărților de identitate electronice. Nicio instituție nu mai trebuie să ceară adeverință de domiciliu
Administrațieacum 5 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 25 de minute

Care este gradul de absorbție a fondurilor europene în România. Planuri pentru Start Up Nation. Precizările ministrului Pîslaru
bani pensii
Economieacum O oră

Pensii 2025: ce persoane vor putea scoate banii într-o singură tranșă din Pilonul 2. Modificări la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 5 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

Streetball Fest 2025 la Aiud: Două zile dedicate promovării baschetului și mișcării în comunitate. PROGRAM
Blajacum o zi

2-4 octombrie: Cupa Blajului 2025. Programul meciurilor de volei la turneul de pregătire
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 11 ore

FOTO: 11 actori au recitat sonete shakespeariene, pe scena teatrului Prichindel din Alba Iulia. Atelier realizat de UNITER
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum o săptămână

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 12 ore

O doctoriță care a vaccinat peste 900 de persoane, anti-covid ”la chiuvetă”, judecată la Tribunalul Alba. Dosarul a fost strămutat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Educațieacum 10 ore

VIDEO: Deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Mai mult din Educatie