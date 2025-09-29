Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe Calea Moților. Intervin echipaje de prim-ajutor

Un accident rutier s-a petrecut luni seara pe Calea Moților, în zona Artipan. Două mașini s-au lovit.

Potrivit ISU Alba, intervine la fața locului Detașamentul de pompieri Alba Iulia, pentru asigurarea măsurilor specific și echipaj de la Serviciul de Ambulanță Alba.

Revenim cu amănunte.

