Eveniment
Accident rutier la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe Calea Moților. Intervin echipaje de prim-ajutor
Un accident rutier s-a petrecut luni seara pe Calea Moților, în zona Artipan. Două mașini s-au lovit.
Potrivit ISU Alba, intervine la fața locului Detașamentul de pompieri Alba Iulia, pentru asigurarea măsurilor specific și echipaj de la Serviciul de Ambulanță Alba.
Revenim cu amănunte.
