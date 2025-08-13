Accident rutier la Ocna Mureș: Biciclist rănit după o coliziune cu un autoturism

Un accident rutier a avut loc miercuri, 13 august, 2025 pe raza orașului Ocna Mureș, în jurul orei 11.00. Potrivit polițiștilor, un bărbat care se deplasa pe o bicicletă electrică a fost rănit după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 66 de ani care a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au mai transmis oamenii legii.

