Eveniment
Accident rutier la Ocna Mureș: Biciclist rănit după o coliziune cu un autoturism
Un accident rutier a avut loc miercuri, 13 august, 2025 pe raza orașului Ocna Mureș, în jurul orei 11.00. Potrivit polițiștilor, un bărbat care se deplasa pe o bicicletă electrică a fost rănit după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.
Este vorba despre un bărbat în vârstă de 66 de ani care a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul autoturismului implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au mai transmis oamenii legii.
