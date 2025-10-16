Acțiune a Gărzii Forestiere Cluj în Alba și alte județe. Inspectorii au vizat tăierile ilegale și traficul de material lemnos

Garda Forestieră Cluj a realizat acțiuni de control pe raza județului Alba, în luna septembrie, cu scopul de a preveni și combate activitățile ilegale de tăiere de arbori fără drept, expedierea, transportul și comercializarea materialelor lemnoase.

Potrivit Gărzii Forestiere Naționale, au fost efectuate un număr de 101 acțiuni de control pe raza județelor Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș. La unele dintre aceste acțiuni au participat și reprezentanți ai inspectoratelor județene de poliție.

În urma acțiunilor de control s-au obținut următoarele rezultate:

43 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 74.000,00 lei;

Măsuri complementare de confiscare de materiale lemnoase, din care:

Contravaloric : 54,52 mc cu o valoare de 24.152,06 lei;

: 54,52 mc cu o valoare de 24.152,06 lei; Fizic : 268,74 mc;

: 268,74 mc; 1007 verificări și corecții în programul SUMAL 2.0;

4 infracțiuni constatate la Legea 331/2024;

Valoarea totală a prejudiciilor din infracțiuni a fost de 31.257,93 lei. Au fost verificate un nr. de 37 de sesizări.

Totodată, pentru nerespectarea legislației în domeniul cinegetic de către gestionarii fondurilor cinegetice, au fost constatate 3 contravenții în cuantum de 5.750 lei.

Controale în Județul Alba. 38 de procese verbale

Tot în luna septembrie, s-au întocmit 38 de procese-verbale de constatare, privind pagubele cauzate de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în Anexa 1 din Legea nr. 407/2006.

În ceea ce privește activitatea de implementare și avizare, au fost verificate un număr de 27 APV-uri și au fost emise un număr de 3 avize favorabile în vederea aprobării actelor de punere în valoare.

De asemenea, au fost emise 2 avize privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și alte 5 decizii de depășire a posibilității anuale prevăzute de amenajamentul silvic.

În urma verificării documentațiilor de avizare a construcțiilor la distanță mai mică de 50 m de liziera pădurii, au fost emise 5 avize, din totalul de 50 de solicitări.

Totodată, au fost emise un aviz și o decizie de scoatere din fond forestier și două avize de biomasă. Au fost efectuate și 19 verificări privind controlul anual al lucărilor de împădurire.

