Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI

sri

Publicat

acum 35 de secunde

Tinerii interesați de o carieră în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) se pot înscrie la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” București. Termenul limită pentru aplicare este 31 ianuarie, pentru sesiunea 2026.

Se pot înscrie elevii din clasele a XII-a de liceu, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, în vârstă de cel mult 23 de ani.

Sunt disponibile specializări de licență pentru ofițeri operativi sau ofițeri analiști. Durata cursurilor este de 3 ani.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Condiții generale

Candidații interesați să ocupe un post de ofițer operativ trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații (stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și normele interne) și să promoveze toate etapele specifice de selecție.

Candidații care promovează integral procesul de selecție și sunt declarați admiși în urma examenului/concursului de admitere vor urma cursurile de licență, masterat profesional sau postuniversitare de educație permanentă organizate de către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Selecția candidaților

Toate posturile vor fi ocupate în sistem concurențial. Procesul de selecție presupune promovarea mai multor etape/probe eliminatorii (ordinea acestora depinde de domeniul în care se face încadrarea):

  • evaluarea CV-ului
  • interviuri de selecție
  • teste de evaluare a cunoștințelor și competențelor profesionale (evaluarea profesională, evaluarea cunoștințelor de cultură generală, evaluarea cunoștințelor de limbă străină), precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center)
  • examinarea medicală
  • verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informații secrete de stat.

AICI, Ghidul candidatului.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Studii universitare de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2026-2027, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” va organiza cursuri universitare de licență:

  • pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Operațiuni de intelligence
  • pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Studii de securitate și informații

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție până la data de 31.01.2026, prin completarea formularului AICI

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere.

Detalii privind calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Ofițerul operativ

Potrivit SRI, ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informații și pentru aceasta trebuie să își poată crea acces în mediile cu relevanță pentru securitatea națională. La baza activității se află abilitatea de a recruta o persoană și de a o convinge să furnizeze informații importante. Pentru a performa în această activitate, ofițerii operativi trebuie să găsească semnificațiile ascunse în detalii aparent minore, să aibă o bună cunoaștere a limbajului non-verbal și o înțelegere fină a psihologiei umane.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Ofițerul analist

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile, explică SRI. Mai exact, analistul evaluează datele culese de ofițerii operativi ori din alte surse secrete sau deschise, sesizează schimbări și tendințe în manifestarea amenințărilor, schițează scenarii alternative de evoluție, evidențiază implicații și indică eventuale variante de acțiune în raport cu fiecare scenariu prognozat.

În final, produsul analitic este pus la dispoziția beneficiarilor legali, în timp util și în funcție de aria de competență, pentru a-i sprijini în realizarea unor strategii sau planuri de acțiune prin care să se prevină manifestarea riscurilor ori adoptarea unor măsuri adecvate de promovare a intereselor naționale.

Totodată, investigatorul și analistul OSINT își utilizează cunoștințele despre un domeniu tematic sau geografic și competențele lingvistice pentru a identifica, a colecta și a evalua informații disponibile public, astfel încât să acopere necesitățile de informare ale beneficiarilor intra și interinstituționali pe secvența protejării și promovării intereselor de securitate ale României.

Admitere la Academia Națională de Informații 2026. Studii universitare de masterat profesional

Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Conform Legii 199/2023 privind învățământul superior (art.35, pct.8, lit.c), au putut opta pentru înscriere la examenul de admitere la masteratul profesional inclusiv candidații care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de master), cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2026-2027, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” va organiza studii universitare de masterat, după cum urmează:

  • pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Intelligence și securitate națională
  • pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Analiză de Intelligence

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție până la data de 31.01.2026, prin completarea formularului AICI

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști în SRI.

Academia Națională de Informații 2026. Studii postuniversitare de educație permanentă

Pentru anul universitar 2026-2027, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” va organiza „Studii postuniversitare de educație permanentă dedicată formării ofițerilor de informații.

  • pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Intelligence și securitate națională
  • pentru formarea ofițerilor analişti - specializarea Analiză de Intelligence

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la studii postuniversitare. Cei declarați ADMIS vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști, la începerea programului de formare.

Încadrare în SRI. Admitere pe locuri la universități civile

Elevii aflați în clasa a XII-a și absolvenții cu diploma de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani în anul admiterii, pot să opteze pentru a urma, pe locurile alocate SRI, studii universitare de licență în instituții civile de învățământ superior, la:

  • Academia de Studii Economice din București
  • Universitatea din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca
  • Universitatea „Ovidius” din Constanța
  • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Universitatea Politehnica din Timișoara
  • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

AICI, oferta de școlarizare.

Candidații declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licență) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.

Candidații pot opta pentru admitere și pe locuri rezervate SRI la academiile militare.

Alte posturi în cadrul SRI

În cadrul SRI, cei interesați pot opta și pentru alte posturi precum:

  • specialiști lingviști
  • specialiști tehnică (cercetare, IT&C, securitate cibernetică)
  • specialiști administrativ (financiar, transport HR, logistică)
  • luptători brigada antiteroristă

AICI, detalii

surse: sri.ro, animv.ro

Ultimele articole pe alba24
