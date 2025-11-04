Adolescent de 14 ani rănit într-un accident rutier pe DN1 lângă Aiud. O mașină a lovit o căruță

Un adolescent în vârstă de 14 ani din Mirăslău a fost rănit într-un accident petrecut luni după-amiaza pe DN1 lângă Aiud, zona Mirăslău. Copilul se afla într-o căruță ce a fost lovită de un autoturism. Conducătorul căruței era băut.

Potrivit IPJ Alba, luni, 3 noiembrie, în jurul orei 17.30, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 1, la kilometrul 416+316 metri, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de atelajul hipo care circula în fața sa și l-a lovit. Căruța era nesemnalizată corespunzător, fiind condusă de către un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din Mirăslău.

În urma evenimentului rutier, un tânăr de 14 ani, din Mirăslău, pasager în atelajul hipo, a suferit leziuni corporale. A fost transportat la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cazul bărbatului de 34 de ani, aparatul a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

