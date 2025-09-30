Adolescent de 16 ani, prins la volan fără permis, în Alba. Mașina avea numere provizorii, expirate de peste doi ani

Un adolescent de 16 ani din Sibiu este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan, în Cetatea de Baltă, fără permis. Mașina pe care o conducea avea numerele provizorii, expirate de peste doi ani.

Potrivit IPJ Alba, luni, 29 septembrie, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism care era condus de un tânăr de 16 ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autorizația de circulație provizorie este expirată din data de 21 martie 2023.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

