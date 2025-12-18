Connect with us

Eveniment

Aer polar peste România. Cum va fi vremea de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă

vremea prognoza meteo pe regiuni

Publicat

acum O oră

Cum va fi vremea de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat datele privind evoluția vremii de Crăciun. Meteorologii anunță două scenarii posibile, în care fie va urma o răcire accentuată, cu precipitații puține sau deloc, fie o răcire mai moderată, însoțită de precipitații mai extinse.

Meteorologii au anunțat recent, în prognoza pe patru săptămâni, că în săptămâna 22-28 decembrie temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna Crăciunului

Totuși, potrivit datelor actualizate ANM, în săptămâna Crăciunului, mai exact din 22 decembrie, apar schimbări majore în circulația curenților de aer de la nivelul Europei. Estimările arată o ușoară încetinire a vortexului polar.

Aerul rece, polar, va pătrunde treptat peste mare parte din continentul european, în 25 decembrie.

O răcire treptată a vremii este preconizată și în țara noastră pe măsură ce aerul polar va coborî către sudul Europei.

Meteorologii menționează că există un grad de incertitudine legat de cât de puternică va fi răcirea vremii în perioada 25-27 decembrie. Incertitudinea și mai mare se referă la posibila apariției sau nu a precipitațiilor, implicit a formei acestora (ploaie, lapoviță sau ninsoare) în special în Ajunul Crăciunului, intervalul 24 decembrie ora 09:00 - 25 decembrie ora 09:00.

Cum va fi vremea de Crăciun. Probabilitatea de precipitații

"În rularea din data de 16 decembrie, ora 00 UTC, modelul indica precipitații în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării, la rularea următoare, cea din 16 decembrie ora 12 UTC, indica o extindere a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare în sudul și sud-vestul țării. La rularea din 17 decembrie ora 00 UTC indică precipitații moderate cantitativ (local 15-20 l/mp) sub toate formele, ploaie, lapoviță și ninsoare, mai ales în regiunile extracarpatice.

Pe de altă parte un alt model global, de prognoza pe lungă durată, modelul american GFS nu indică apariția de precipitații la nivelul României pentru seara de Ajun și nici pentru intervalul 24-25 decembrie, așa cum anticipează în acest moment modelul ECMWF", au explicat meteorologii ANM.

Cum va fi vremea de Crăciun. Două posibile scenarii

Astfel, potrivit experților ANM, primul scenariu presupune ca zona de presiune ridicată (anticiclonul) să se extindă și să limiteze influența ciclonului format în zona Mediteranei.

În acest caz, vremea s-ar răci mai accentuat, însă precipitațiile ar fi puține sau chiar inexistente, așa cum arată în prezent modelul GFS.

Al doilea scenariu ia în calcul un ciclon mediteranean mai puternic, care ar avansa spre Peninsula Balcanică și, implicit, spre România. Acest lucru ar însemna o răcire mai moderată a vremii, dar cu o extindere a precipitațiilor.

Vremea până în 21 decembrie

Totodată, meteorologii spun că, până la finalul acestei săptămâni (20-21 decembrie), vremea din România nu va suferi schimbări importante.

Presiunea atmosferică va rămâne ridicată, ceea ce înseamnă vreme stabilă, fără fenomene spectaculoase. Acest tip de vreme favorizează aerul rece la nivelul solului, în timp ce la altitudine mai mare aerul rămâne mai cald, un fenomen cunoscut drept inversiune termică.

Din acest motiv, în zonele de câmpie, mai ales din sud și est, dar și în zonele joase, temperaturile vor fi mai scăzute, din cauza norilor joși și a ceții persistente.

În schimb, la munte și în zonele submontane, unde soarele va fi mai prezent, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă.

ilustrație: Administrația Națională de Meteorologie 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

seism cutremur
Evenimentacum 4 minute

Riscul seismic, trecut în cartea funciară. Cumpărătorii imobilelor vor fi informați înainte de achiziție
Evenimentacum 22 de minute

Legea voluntariatului militar, adoptată de Parlament. Drepturi, reguli, facilități și procedura de mobilizare pentru rezerviști
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum O oră

Aer polar peste România. Cum va fi vremea de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum 23 de ore

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Vouchere sociale
Economieacum 3 ore

Magazine ce nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ, amendate de Antifraudă ANAF. Unde vor mai fi controale
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

”Contesa din Ungaria” care a înșelat un broker imobiliar din Alba Iulia este o escroacă faimoasă cu o viață desprinsă din filme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei
Evenimentacum 21 de ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Vouchere de vacanță 2025
Actualitateacum 6 ore

Românii își planifică mai atent vacanțele de sărbători: Patru din zece hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Evenimentacum 16 ore

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Sistem de telemedicină la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienții din județ, diagnosticați de la distanță
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 2 zile

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Educațieacum 19 ore

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei
Mai mult din Educatie