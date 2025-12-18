Aer polar peste România. Cum va fi vremea de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă

Cum va fi vremea de Crăciun. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat datele privind evoluția vremii de Crăciun. Meteorologii anunță două scenarii posibile, în care fie va urma o răcire accentuată, cu precipitații puține sau deloc, fie o răcire mai moderată, însoțită de precipitații mai extinse.

Meteorologii au anunțat recent, în prognoza pe patru săptămâni, că în săptămâna 22-28 decembrie temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna Crăciunului

Totuși, potrivit datelor actualizate ANM, în săptămâna Crăciunului, mai exact din 22 decembrie, apar schimbări majore în circulația curenților de aer de la nivelul Europei. Estimările arată o ușoară încetinire a vortexului polar.

Aerul rece, polar, va pătrunde treptat peste mare parte din continentul european, în 25 decembrie.

O răcire treptată a vremii este preconizată și în țara noastră pe măsură ce aerul polar va coborî către sudul Europei.

Meteorologii menționează că există un grad de incertitudine legat de cât de puternică va fi răcirea vremii în perioada 25-27 decembrie. Incertitudinea și mai mare se referă la posibila apariției sau nu a precipitațiilor, implicit a formei acestora (ploaie, lapoviță sau ninsoare) în special în Ajunul Crăciunului, intervalul 24 decembrie ora 09:00 - 25 decembrie ora 09:00.

Cum va fi vremea de Crăciun. Probabilitatea de precipitații

"În rularea din data de 16 decembrie, ora 00 UTC, modelul indica precipitații în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării, la rularea următoare, cea din 16 decembrie ora 12 UTC, indica o extindere a precipitațiilor, predominant sub formă de ninsoare în sudul și sud-vestul țării. La rularea din 17 decembrie ora 00 UTC indică precipitații moderate cantitativ (local 15-20 l/mp) sub toate formele, ploaie, lapoviță și ninsoare, mai ales în regiunile extracarpatice.

Pe de altă parte un alt model global, de prognoza pe lungă durată, modelul american GFS nu indică apariția de precipitații la nivelul României pentru seara de Ajun și nici pentru intervalul 24-25 decembrie, așa cum anticipează în acest moment modelul ECMWF", au explicat meteorologii ANM.

Cum va fi vremea de Crăciun. Două posibile scenarii

Astfel, potrivit experților ANM, primul scenariu presupune ca zona de presiune ridicată (anticiclonul) să se extindă și să limiteze influența ciclonului format în zona Mediteranei.

În acest caz, vremea s-ar răci mai accentuat, însă precipitațiile ar fi puține sau chiar inexistente, așa cum arată în prezent modelul GFS.

Al doilea scenariu ia în calcul un ciclon mediteranean mai puternic, care ar avansa spre Peninsula Balcanică și, implicit, spre România. Acest lucru ar însemna o răcire mai moderată a vremii, dar cu o extindere a precipitațiilor.

Vremea până în 21 decembrie

Totodată, meteorologii spun că, până la finalul acestei săptămâni (20-21 decembrie), vremea din România nu va suferi schimbări importante.

Presiunea atmosferică va rămâne ridicată, ceea ce înseamnă vreme stabilă, fără fenomene spectaculoase. Acest tip de vreme favorizează aerul rece la nivelul solului, în timp ce la altitudine mai mare aerul rămâne mai cald, un fenomen cunoscut drept inversiune termică.

Din acest motiv, în zonele de câmpie, mai ales din sud și est, dar și în zonele joase, temperaturile vor fi mai scăzute, din cauza norilor joși și a ceții persistente.

În schimb, la munte și în zonele submontane, unde soarele va fi mai prezent, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă.

ilustrație: Administrația Națională de Meteorologie

