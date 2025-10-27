Aiud: principalele monumente istorice din municipiu vor avea plăcuțe de informare pentru turiști, cu cod QR

Primăria Aiud anunță că vor fi montate plăcuțe de informare turistică, cu cod QR, pe principalele monumente turistice din municipiu.

”Descoperirea obiectivelor turistice din Aiud devine digitalizată și mai simplă.

În curând, 22 de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din orașul nostru. Printr-o simplă scanare, vizitatorii vor putea afla povești și informații interesante despre locurile, monumentele și istoria orașului nostru”, transmite Primăria.

Inițiativa este realizată cu sprijinul Asociației Călător prin România. Plăcuțele vor fi realizate gratuit, potrivit sursei citate.

”Un pas mic pentru noi, un pas mare pentru un Aiud mai modern și mai aproape de cetățeni și vizitatori”, menționează reprezentanții administrației locale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News