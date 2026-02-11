Connect with us

Blaj

UPDATE: TRAGEDIE la Cenade. Un bărbat a decedat și o femeie se află în stop cardiorespirator, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz

Publicat

acum 14 minute

Tragedie la Cenade. Un bărbat în vârstă de 75 de ani a decedat și o femeie de 65 de ani se află în stop cardiorespirator, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz.

Actualizare, ora 12:30 - Potrivit IPJ Alba, la data de 11 februarie 2026, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Cenade, se află două persoane posibil decedate.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în prezent, efectuează cercetări, în vederea stabilirii stării de fapt.

La o examinare sumară, persoanele nu prezintă urme de violență.

Actualizare, ora 12:20 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În interiorul unei camere a locuinței a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani, cu semne incompatibile cu viața, iar în ce-a de-a doua cameră a fost găsită o femeie de aproximativ 65 de ani, în stop cardiorespirator pentru care s-au început manevrele de resuscitare.

Totodată, echipajele de intervenție su intervenit pentru oprirea alimentării cu gaze și au procedat la ventilarea tuturor incăperilor locuinței.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Blaj să intervine pentru asigurarea măsurilor specifice în localitatea Cenade.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre două persoane găsite inconștiente în interiorul locuinței, posibil intoxicate cu gaz.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanță SAJ, SVSU Cenade și un echipaj de la operatorul de distribuție gaz.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

