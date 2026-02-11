FOTO Acțiune a polițiștilor în Roșia Montană: Zeci de persoane verificate și amenzi de aproape 6.000 de lei

Acțiune a polițiștilor în Roșia Montană. Polițiștii din Alba au organizat marți, 10 februarie, o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, între orele 19:00 și 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au organizat o acțiune, pe raza localității Roșia Montană, pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor din localitate.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 88 de verificări de persoane și 46 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.835 de lei.

De asemenea, au fost efectuate 24 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

