Connect with us

Abrud

FOTO Acțiune a polițiștilor în Roșia Montană: Zeci de persoane verificate și amenzi de aproape 6.000 de lei

Publicat

acum 36 de secunde

Acțiune a polițiștilor în Roșia Montană. Polițiștii din Alba au organizat marți, 10 februarie, o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, între orele 19:00 și 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au organizat o acțiune, pe raza localității Roșia Montană, pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor din localitate.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 88 de verificări de persoane și 46 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.835 de lei.

De asemenea, au fost efectuate 24 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 36 de secunde

FOTO Acțiune a polițiștilor în Roșia Montană: Zeci de persoane verificate și amenzi de aproape 6.000 de lei
Economieacum 15 minute

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări OFICIALE de la ANAF
Evenimentacum 25 de minute

VIDEO: Acțiune pe drumurile din Alba. Șoferii care au depășit neregulamentar, depistați cu ajutorul unui elicopter al MAI
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 minute

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări OFICIALE de la ANAF
Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 2 ore

VIDEO: Mica recalculare a pensiilor în județul Alba. Câte cereri sunt nerezolvate și care este prioritatea zero a Casei de Pensii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum o zi

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 3 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 5 ore

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Evenimentacum 18 ore

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 4 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Actualitateacum 21 de ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum 6 ore

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Educațieacum 20 de ore

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Mai mult din Educatie