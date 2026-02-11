Connect with us

VIDEO: Acțiune pe drumurile din Alba. Șoferii care au depășit neregulamentar, depistați cu ajutorul unui elicopter al MAI

Polițiștii rutieri din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au desfășurat marți, 10 februarie, o acțiune pe raza județului Alba, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea depistării în trafic a conducătorilor de autovehicule care nu respectă normele rutiere privind depășirea.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier a fost supravegheat cu un elicopter dotat cu sistem de tip FLIR, pentru observarea electro-optică, cu transmiterea în timp real a imaginilor.

Această acțiune a avut scopul de a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în special depășirile neregulamentare.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii rutieri au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 pentru depășirea neregulamentară, 8 pentru alte abateri și 11 au vizat abateri prevăzute de OG 37/2207 privind conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 20.650 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

