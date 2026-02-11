UPDATE: TRAGEDIE la Cenade. Doi bărbați au decedat într-o locuință, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz sau monoxid de carbon

Tragedie la Cenade. Un bărbat în vârstă de 86 de ani și un altul de 76 de ani au decedat într-o locuință din localitate, după ce s-ar fi intoxicat cu gaz sau monoxid de carbon.

Potrivit unor surse, cei doi bărbați ar fi fost găsiți în camere separate. Într-una din încăperi exista o sursă de încălzire cu lemne, iar în cealaltă o sursă de încălzire pe gaz. Autoritățile efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii tragediei.

Actualizare, ora 13:15 - Potrivit IPJ Alba, polițiștii au identificat, la fața locului, un bărbat, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș, și pe fratele acestuia, în vârstă de 86 de ani, din localitatea Cenade.

În urma examinării sumare a trupurilor, nu au fost constatate urme vizibile de violență, acestea fiind transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, precum și în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

Actualizare, ora 12:50 - Potrivit ISU Alba, din nefericire persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acesteia.

Ambele persoane decedate sunt bărbați de 76 ani, respectiv 66 ani.

Actualizare, ora 12:30 - Potrivit IPJ Alba, la data de 11 februarie 2026, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Cenade, se află două persoane posibil decedate.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în prezent, efectuează cercetări, în vederea stabilirii stării de fapt.

La o examinare sumară, persoanele nu prezintă urme de violență.

Actualizare, ora 12:20 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

În interiorul unei camere a locuinței a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani, cu semne incompatibile cu viața, iar în ce-a de-a doua cameră a fost găsită o femeie de aproximativ 65 de ani, în stop cardiorespirator pentru care s-au început manevrele de resuscitare.

Totodată, echipajele de intervenție su intervenit pentru oprirea alimentării cu gaze și au procedat la ventilarea tuturor incăperilor locuinței.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Blaj să intervine pentru asigurarea măsurilor specifice în localitatea Cenade.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre două persoane găsite inconștiente în interiorul locuinței, posibil intoxicate cu gaz.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o ambulanță SAJ, SVSU Cenade și un echipaj de la operatorul de distribuție gaz.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

