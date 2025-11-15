Amenzi de peste 7000 de lei după controale ISU Alba la restaurante, terase și baruri. Ce nereguli au fost constatate

ISU Alba a făcut verificări, vineri, 14 noiembrie, la mai multe restaurant, baruri și terase din județ. A fost urmărită respectarea legislației privind prevenirea incendiilor și a situațiilor de urgență.

Au fost constatate 9 nereguli, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale. Inspectorii ISU au dat două amenzi în valoare totală de 7500 de lei și 7 avertismente.

Din cele două amenzi, una a fost în valoare de 5000 de lei. A fost aplicată pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise.

Activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

