Connect with us

Economie

ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Schimb de informații și echipe mixte

Publicat

acum 29 de secunde

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au încheiat un protocol de colaborare pentru îmbunătățirea supravegherii pe piața de energie.

Acesta stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici care desfășoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului, potrivit unui comunicat al celor două instituții.

Protocolul are ca scop:

  • îmbunătățirea supravegherii și monitorizării funcționării piețelor de energie
  • asigurarea respectării, de către operatorii economici, a obligațiilor din legislația națională (primară și secundară) și a normelor Uniunii Europene.

ANAF și ANRE vor identifica și trata prompt situațiile de nerespectare a legislației în domeniile lor de competență și vor sprijini activitățile de investigație și control. Solicitările de informații vor cuprinde obiectul, scopul, justificarea, termenul și modalitatea de transmitere.

ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Cum vor derula acțiuni

Cooperarea include, fără a se limita la:

  • schimburi de informații, documente și date relevante pentru activitățile A.N.R.E. și A.N.A.F., cu respectarea principiului confidențialității
  • constituirea de echipe comune de specialiști, atunci când este necesar,
  • transmiterea către A.N.A.F. a datelor privind autorizațiile și licențele emise de A.N.R.E.

George-Sergiu Niculescu, Președintele A.N.R.E.: „Acest protocol consolidează predictibilitatea și transparența pe piețele de energie, printr-un schimb de date structurat și intervenții coordonate în zona de investigație și control. Ținta noastră este o piață care funcționează corect, cu disciplină economică și încredere pentru toți actorii.”

Adrian Nicușor Nica, Președintele A.N.A.F.: „Cooperarea cu A.N.R.E. ne permite să accelerăm verificările în sectoarele cu impact sistemic, utilizând mai eficient informațiile operaționale. Așteptăm o creștere a conformării voluntare și o scădere a practicilor neloiale, în beneficiul cetățenilor, al mediului concurențial și al bugetului public.”

Documentul are o durată de 2 ani și se prelungește automat pentru perioade succesive, dacă niciuna dintre părți nu notifică încetarea, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.

În aplicarea Protocolului, părțile respectă Codul de procedură fiscală (secretul fiscal), Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și normele legale referitoare la informațiile sensibile din punct de vedere comercial.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 30 de secunde

ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Schimb de informații și echipe mixte
Evenimentacum 31 de minute

DIICOT a dechis dosar penal după mesajele de amenințare către școli și spitale din România
Administrațieacum 50 de minute

FOTO: Drumul Mănăstirilor – DJ 750 C. Stadiul lucrărilor din proiectul de 30 de milioane de euro în Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 50 de minute

FOTO: Drumul Mănăstirilor – DJ 750 C. Stadiul lucrărilor din proiectul de 30 de milioane de euro în Alba
Administrațieacum o zi

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de secunde

ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Schimb de informații și echipe mixte
alimente pret plafonat
Economieacum 4 ore

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va prelungi măsura
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Actualitateacum 2 zile

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum O oră

Performanță extraordinară a lui Levente Polgar: Este singura persoană cu handicap din lume care a terminat de 3 ori Tor des Geants
Evenimentacum 2 zile

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum o zi

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 2 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Aiudacum 8 ore

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Evenimentacum o zi

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Educațieacum o zi

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Mai mult din Educatie