ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Schimb de informații și echipe mixte

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au încheiat un protocol de colaborare pentru îmbunătățirea supravegherii pe piața de energie.

Acesta stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici care desfășoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului, potrivit unui comunicat al celor două instituții.

Protocolul are ca scop:

îmbunătățirea supravegherii și monitorizării funcționării piețelor de energie

asigurarea respectării, de către operatorii economici, a obligațiilor din legislația națională (primară și secundară) și a normelor Uniunii Europene.

ANAF și ANRE vor identifica și trata prompt situațiile de nerespectare a legislației în domeniile lor de competență și vor sprijini activitățile de investigație și control. Solicitările de informații vor cuprinde obiectul, scopul, justificarea, termenul și modalitatea de transmitere.

ANAF și ANRE colaborează pentru controale la companii de pe piața de energie. Cum vor derula acțiuni

Cooperarea include, fără a se limita la:

schimburi de informații, documente și date relevante pentru activitățile A.N.R.E. și A.N.A.F., cu respectarea principiului confidențialității

constituirea de echipe comune de specialiști, atunci când este necesar,

transmiterea către A.N.A.F. a datelor privind autorizațiile și licențele emise de A.N.R.E.

George-Sergiu Niculescu, Președintele A.N.R.E.: „Acest protocol consolidează predictibilitatea și transparența pe piețele de energie, printr-un schimb de date structurat și intervenții coordonate în zona de investigație și control. Ținta noastră este o piață care funcționează corect, cu disciplină economică și încredere pentru toți actorii.”

Adrian Nicușor Nica, Președintele A.N.A.F.: „Cooperarea cu A.N.R.E. ne permite să accelerăm verificările în sectoarele cu impact sistemic, utilizând mai eficient informațiile operaționale. Așteptăm o creștere a conformării voluntare și o scădere a practicilor neloiale, în beneficiul cetățenilor, al mediului concurențial și al bugetului public.”

Documentul are o durată de 2 ani și se prelungește automat pentru perioade succesive, dacă niciuna dintre părți nu notifică încetarea, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.

În aplicarea Protocolului, părțile respectă Codul de procedură fiscală (secretul fiscal), Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și normele legale referitoare la informațiile sensibile din punct de vedere comercial.

