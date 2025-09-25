Connect with us

Ancheta în cazul adolescentului de 17 ani privind amenințările primite de școli și spitale. Ce s-a descoperit

Modificare la legea achizițiilor publice

Ancheta în cazul adolescentului de 17 ani din București, care ar fi trimis mesaje de amenințare către sute de spitale, școli și secții de poliție aduce noi date. Suspectul ar fi recunoscut că a avut un complice.

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre o fată de 14 ani din Prahova, pe care o cunoscuse pe rețelele sociale și cu care ar fi pus la cale amenințările, notează Mediafax.

Elevul este de la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București și fusese cercetat anterior de FBI pentru terorism.

Adolescentul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori, potrivit digi24.ro

Minorul a fost audiat timp de mai bine de opt ore, miercuri. Anchetatorii derulează percheziți informatice pentru a verifica telefoanele și calculatoarele folosite de tânăr.

„Totul este planificat. Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Vorbesc foarte serios”, este unul dintre mesajele trimise la școli. Ținta ar fi fost elevi de clasa pregătitoare.

Cercetări DIICOT

Cercetările procurorilor DIICOT sunt deocamdată in rem. Urmează să fie analizate toate mesajele trimise către instituții pentru a stabili dacă cercetările pot fi transformate in personam, iar adolescentul să fie oficial pus sub acuzare.

Adolescentul a fost ridicat de pe stradă când mergea la școală și dus la Poliția Capitalei. Inițial, nu a vrut să coopereze cu anchetatorii, ba chiar a avut momente în care a început să devină agresiv.

Anchetatorii au confiscat un laptop și telefonul mobil, pe care adolescentul a încercat inițial să îl distrugă când a văzut oamenii legii. Pe tot parcursul verificărilor a fost asistat de tatăl său.

Cazul se complică și prin faptul că nu este prima abatere a tânărului. Acesta fusese cerut de autoritățile americane după ce FBI aflase că, în urmă cu doi ani, aderase la o grupare infracțională care se ocupa cu acte de terorism.

Urmează să se stabilească în ce condiții a trimis adolescentul email-urile de amenințare și care este motivul pentru care a făcut acest lucru, având în vedere antecedentele sale.

