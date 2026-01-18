Connect with us

ANM a prelungit avertizările de temperaturi deosebit de scăzute, până joi dimineața. Cod Galben de ger în Alba, până marți

Publicat

acum 21 de secunde

Meteorologii au prelungit avertizările de ger și temperaturi deosebit de scăzute. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile până joi, 22 ianuarie, la ora 10:00, care vor afecta cea mai mare parte a teritoriului.

Potrivit ANM, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40 ... 50 km/h, amplificând senzația de frig.

Atenționare Cod Galben - temperaturi deosebit de scăzute și ger

  • Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Atenționare Cod Galben - ger

  • Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Potrivit ANM, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Atenționare Cod Galben - temperaturi deosebit de scăzute și ger

  • Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00

În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Atenționare Cod Galben - ger

  • Interval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

