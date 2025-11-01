Connect with us

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental

Cercetătorii de la universităţile Warwick şi Monash au descoperit un nou antibiotic care ar putea fi de peste 100 de ori mai eficient în combaterea superbacteriilor decât medicamentele existente. Totul a început dintr-o descoperire accidentală în laborator.

Noul antibiotic, numit pre-metilenomicina C lactonă, a fost descoperit întâmplător când chimiştii experimentau cu metilenomicina A, un antibiotic binecunoscut utilizat de peste 50 de ani pentru tratarea infecţiilor bacteriene, potrivit MEdiafax.

Pre-metilenomicina C lactonă reprezintă un precursor în calea biosintetică complexă care duce la formarea antibioticului final.

Compusul se formează în mod natural în timpul procesului de producere a metilenomicinei A şi a fost descris de cercetători ca fiind „ascuns la vedere” – o substanţă chimică intermediară care apare în timpul reacţiei chimice de sinteză, anunţă The Telegraph.

La testare, medicamentul s-a dovedit a fi de aproape 100 de ori mai eficient împotriva speciilor bacteriene responsabile de două superbacterii majore: Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) şi Enterococcus rezistent la vancomicină (VRE).

Ambele afectează secţiile spitalelor şi reprezintă un risc ridicat pentru pacienţii fragili postoperator.

Încurajator este faptul că echipa de cercetători a găsit puţine dovezi de rezistenţă bacteriană atunci când a testat noul antibiotic împotriva diverselor infecţii.

Profesorul Greg Challis, unul dintre cercetătorii principali şi expert în biologie chimică şi sintetică, a explicat procesul:

„Am făcut cercetare fundamentală, de bază, lucrând la un antibiotic descoperit cu mult timp în urmă şi folosind metode genetice pentru a descoperi intermediarii din compoziţia sa”.

”Imaginaţi-vă că construiţi un model Lego. Putem îndepărta succesiv piesele Lego din antibioticul original până când ajungem la piesele individuale din care a fost construit”, a spus prof. Challis.

El a adăugat că „la o analiză mai atentă, este ceva ce ar trebui să anticipăm” şi că sunt necesare mai multe teste aleatorii pentru a descoperi noi antibiotice.

Deşi studiile preclinice nu au fost încă efectuate – ceea ce înseamnă că ar putea dura ani de zile până când antibioticul va fi disponibil pentru utilizare – descoperirea noului compus este un pas promiţător în lupta împotriva rezistenţei la antibiotice.

Descoperirea vine la doar o lună după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că noile antibiotice nu sunt dezvoltate suficient de repede pentru a ţine pasul cu răspândirea rapidă a superbacteriilor, care se estimează că vor ucide 10 milioane de oameni în fiecare an până în 2050.

Antibioticele sunt medicamente care combat infecțiile bacteriene. Ele funcționează prin uciderea bacteriilor (antibiotice bactericide) sau prin oprirea multiplicării (antibiotice bacteriostatice).

Antibioticele acționează prin diverse mecanisme: unele atacă peretele celular bacterian, altele interferează cu sinteza proteinelor sau cu replicarea ADN-ului bacterian.

Foto: Pixabay

