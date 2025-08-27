Connect with us

APIA plătește peste 100 milioane lei fermierilor, pentru motorina utilizată în agricultură. Până când se dau banii

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) plătește 116 milioane lei fermierilor, pentru motorina utilizată în agricultură în primul trimestru al anului 2025.

Ajutorul de stat este pentru 9.213 beneficiari, la un cuantum de 2,213 lei/litru.

APIA, prin Centrele Județene, efectuează rambursarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025.

Potrivit APIA, valoarea totală de 116.125.408 lei se acordă pentru 52.474.102 litri, distribuită astfel:

  • sectorul vegetal (45,1 milioane litri / 99,8 milioane lei)
  • zootehnic (7,35 milioane litri / 16,2 milioane lei)
  • pentru îmbunătățiri funciare (22.242 litri / 49.222 lei).

Plățile au fost aprobate prin Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

