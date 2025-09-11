Connect with us

Eveniment

Atentatele din 11 septembrie: român din Abrud, printre victime. Corul de copii Theotokos a vizitat WTC cu câteva zile înainte

Publicat

acum O oră

Atentatul de la World Trade Center (WTC) a avut loc la 11 septembrie 2001. Pe 11 septembrie 2025 se împlinesc 24 de ani de la unul dintre cele mai semnificative evenimente teroriste din istoria omenirii.

Cinci cetăţeni americani de origine română și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie: Eugen Gabriel Lazăr, Corina şi Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean şi Ana Fosteris. Unul dintre ei era originar din Abrud, județul Alba.

De asemenea, în urmă cu 24 de ani, Corul de copii Theotokos din Alba Iulia se afla în turneu la New York, iar cu doar câteva zile înainte, făcuseră o vizită la World Trade Center.

Cum s-a întâmplat totul

La 11 septembrie 2001, la ora locală 8:46 (15:45 ora României), un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines (zbor 11) loveşte unul dintre turnurile gemene de 110 etaje al complexului World Trade Center din New York (Turnul de Nord), toate persoanele aflate la bord murind pe loc, conform site-urilor https://millercenter.org/ şi https://www.aarp.org/.

În aceeaşi zi, la ora 9:03, un al doilea avion deturnat, un B-737 al companiei United Airlines (zbor 175), loveşte cel de-al doilea turn, Turnul de Sud, provocând moartea tuturor pasagerilor de la bord.

Un al treilea avion (zborul 77) se prăbuşeşte în Pentagon la ora locală 9:37, toţi pasagerii de la bord fiind ucişi instantaneu, alături de personalul civil şi militar din clădire, mai scriu sursele citate.

La ora 10:03, în apropiere de Shanksville, Pennsylvania, 40 de pasageri şi membri ai echipajului de la bordul zborului 93 al United Airlines au murit, atunci când avionul s-a prăbuşit într-un câmp, conform https://edition.cnn.com/.

În total, la 11 septembrie 2001 şi-au pierdut viaţa 2.977 persoane în New York City, Washington, Pennsylvania, incluzând victimele din avioane și cele de la sol, conform https://edition.cnn.com/ şi https://www.bbc.com/.

Turneul Corului de copii Theotokos din Alba Iulia la New York, în 11 septembrie 2001

Delegația română era formată din 43 de persoane, majoritatea copii de la 12 la 18 ani și câțiva însoțitori.

La început, informațiile erau puține și nu se știa ce s-a întâmplat de fapt. SUA erau în stare de război și asta era atmosfera pe care o resimțea toată lumea.

Zborurile au fost sistate, iar grupul de români din Alba Iulia nu a mai putut pleca spre casă. Acasă, la Alba Iulia, îngrijorarea părinților era și mai mare.

După mai multe ore de asteptare, copiii au reușit să sune fiecare câte un minut de pe un telefon pus la dispoziție de autorități, pentru a-și liniști familiile și a le transmite că ei sunt bine.

Au fost plasați în grija Armatei Salvării (Salvation Army), aceasta fiind prima agenție de ajutor care a ajuns la Ground Zero în dimineața zilei de 11 septembrie 2001, sosind la fața locului la o jumătate de oră după prăbușirea primului avion în World Trade Center, potrivit centralusa.salvationarmy.org.

Numele organizației a stârnit la acel moment și mai multă confuzie acasă. Totuși, Armata Salvării este o organizație caritabilă internațională, care aparține de Biserica Protestantă.

Grupul a fost dus la un hotel și a fost asistat pe toată perioada șederii suplimentare acolo de ambasadorul României, Sorin Ducaru.

Un bărbat născut în Abrud și-a pierdut viața în atentate

Cinci cetăţeni americani de origine română și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie: Eugen Gabriel Lazăr, Corina şi Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean şi Ana Fosteris.

Unul dintre ei, Joshua Poptean, era originar din Abrud, județul Alba. Acesta avea 37 de ani și emigrase din România la vârsta de 17 ani, alături de familia sa, originară din Abrud.

Înainte de a se muta în statul New York, a locuit în Portland, Oregon. Joshua a fost inițial șofer de taxi, apoi a învățat tâmplărie și a devenit coordonator de proiect al firmei de construcții Bronx Builders.

Se afla în interiorul clădirii World Trade Center pentru a participa la o întâlnire cu niște posibili clienți.

The New York Times îl descrie ca fiind un om credincios, cunoscut pentru dorința sa de a munci, corectitudinea, loialitatea și simțul său al umorului. Joshua a fost membru al Gărzii Naționale vreme de patru ani, lucru cu care se mândrea.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 26 de minute

Vineri, 12 septembrie: 143 de ani de la nașterea scriitorului Ion Agârbiceanu. Evenimente organizate de Biblioteca Județeană Alba
Evenimentacum O oră

Atentatele din 11 septembrie: român din Abrud, printre victime. Corul de copii Theotokos a vizitat WTC cu câteva zile înainte
Evenimentacum 11 ore

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

FOTO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 14 ore

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 13 ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate cumpăra și când este necesară pentru pensionare. Suma minimă de plată
Actualitateacum 16 ore

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu peste 50%. Modele preferate de români
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

UPDATE: Drone rusești doborâte în spațiul aerian al Poloniei. Apărarea NATO a fost mobilizată
Evenimentacum 4 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 ore

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum o zi

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

„RO–Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă a mai unor artiști, reprezentanți ai diferitor etnii care trăiesc în România
Evenimentacum 17 ore

12-14 septembrie: Music Nights Festival 2025 la Alba Iulia. Concerte de muzică clasică, în Cetatea Alba Carolina. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Evenimentacum 15 ore

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 26 de minute

Vineri, 12 septembrie: 143 de ani de la nașterea scriitorului Ion Agârbiceanu. Evenimente organizate de Biblioteca Județeană Alba
Educațieacum 18 ore

Învățătorii vor face ore de educație remedială pentru elevii din clasele primare. Precizările ministrului Daniel David
Mai mult din Educatie