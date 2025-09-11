Atentatele din 11 septembrie: român din Abrud, printre victime. Corul de copii Theotokos a vizitat WTC cu câteva zile înainte

Atentatul de la World Trade Center (WTC) a avut loc la 11 septembrie 2001. Pe 11 septembrie 2025 se împlinesc 24 de ani de la unul dintre cele mai semnificative evenimente teroriste din istoria omenirii.

Cinci cetăţeni americani de origine română și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie: Eugen Gabriel Lazăr, Corina şi Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean şi Ana Fosteris. Unul dintre ei era originar din Abrud, județul Alba.

De asemenea, în urmă cu 24 de ani, Corul de copii Theotokos din Alba Iulia se afla în turneu la New York, iar cu doar câteva zile înainte, făcuseră o vizită la World Trade Center.

Cum s-a întâmplat totul

La 11 septembrie 2001, la ora locală 8:46 (15:45 ora României), un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines (zbor 11) loveşte unul dintre turnurile gemene de 110 etaje al complexului World Trade Center din New York (Turnul de Nord), toate persoanele aflate la bord murind pe loc, conform site-urilor https://millercenter.org/ şi https://www.aarp.org/.

În aceeaşi zi, la ora 9:03, un al doilea avion deturnat, un B-737 al companiei United Airlines (zbor 175), loveşte cel de-al doilea turn, Turnul de Sud, provocând moartea tuturor pasagerilor de la bord.

Un al treilea avion (zborul 77) se prăbuşeşte în Pentagon la ora locală 9:37, toţi pasagerii de la bord fiind ucişi instantaneu, alături de personalul civil şi militar din clădire, mai scriu sursele citate.

La ora 10:03, în apropiere de Shanksville, Pennsylvania, 40 de pasageri şi membri ai echipajului de la bordul zborului 93 al United Airlines au murit, atunci când avionul s-a prăbuşit într-un câmp, conform https://edition.cnn.com/.

În total, la 11 septembrie 2001 şi-au pierdut viaţa 2.977 persoane în New York City, Washington, Pennsylvania, incluzând victimele din avioane și cele de la sol, conform https://edition.cnn.com/ şi https://www.bbc.com/.

Turneul Corului de copii Theotokos din Alba Iulia la New York, în 11 septembrie 2001

Delegația română era formată din 43 de persoane, majoritatea copii de la 12 la 18 ani și câțiva însoțitori.

La început, informațiile erau puține și nu se știa ce s-a întâmplat de fapt. SUA erau în stare de război și asta era atmosfera pe care o resimțea toată lumea.

Zborurile au fost sistate, iar grupul de români din Alba Iulia nu a mai putut pleca spre casă. Acasă, la Alba Iulia, îngrijorarea părinților era și mai mare.

După mai multe ore de asteptare, copiii au reușit să sune fiecare câte un minut de pe un telefon pus la dispoziție de autorități, pentru a-și liniști familiile și a le transmite că ei sunt bine.

Au fost plasați în grija Armatei Salvării (Salvation Army), aceasta fiind prima agenție de ajutor care a ajuns la Ground Zero în dimineața zilei de 11 septembrie 2001, sosind la fața locului la o jumătate de oră după prăbușirea primului avion în World Trade Center, potrivit centralusa.salvationarmy.org.

Numele organizației a stârnit la acel moment și mai multă confuzie acasă. Totuși, Armata Salvării este o organizație caritabilă internațională, care aparține de Biserica Protestantă.

Grupul a fost dus la un hotel și a fost asistat pe toată perioada șederii suplimentare acolo de ambasadorul României, Sorin Ducaru.

Un bărbat născut în Abrud și-a pierdut viața în atentate

Cinci cetăţeni americani de origine română și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie: Eugen Gabriel Lazăr, Corina şi Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean şi Ana Fosteris.

Unul dintre ei, Joshua Poptean, era originar din Abrud, județul Alba. Acesta avea 37 de ani și emigrase din România la vârsta de 17 ani, alături de familia sa, originară din Abrud.

Înainte de a se muta în statul New York, a locuit în Portland, Oregon. Joshua a fost inițial șofer de taxi, apoi a învățat tâmplărie și a devenit coordonator de proiect al firmei de construcții Bronx Builders.

Se afla în interiorul clădirii World Trade Center pentru a participa la o întâlnire cu niște posibili clienți.

The New York Times îl descrie ca fiind un om credincios, cunoscut pentru dorința sa de a munci, corectitudinea, loialitatea și simțul său al umorului. Joshua a fost membru al Gărzii Naționale vreme de patru ani, lucru cu care se mândrea.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News