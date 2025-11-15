Eveniment
UPDATE: Atenționare Cod Galben de ceață, sâmbătă seara, în județul Alba. Localități vizate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață pentru județul Alba, sâmbătă seara.
Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
UPDATE: Atenționarea de ceață a fost prelungită până la ora 24.00 pentru localitățile
- Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
- Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu
- Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru
- Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă
- Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș
- Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba.
Până la ora 20.00, sunt vizate localitățile:
- Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
- Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă
- Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea
- Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Hopârta
- Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba
Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Mureș, Harghita, Cluj, Gorj, Dolj, Mehedinți, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman.
