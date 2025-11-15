UPDATE: Atenționare Cod Galben de ceață, sâmbătă seara, în județul Alba. Localități vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață pentru județul Alba, sâmbătă seara.

Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

UPDATE: Atenționarea de ceață a fost prelungită până la ora 24.00 pentru localitățile

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș

Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu

Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru

Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă

Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș

Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba.

Până la ora 20.00, sunt vizate localitățile:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș

Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă

Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea

Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Hopârta

Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Mureș, Harghita, Cluj, Gorj, Dolj, Mehedinți, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman.

