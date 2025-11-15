Connect with us

Eveniment

UPDATE: Atenționare Cod Galben de ceață, sâmbătă seara, în județul Alba. Localități vizate

ceata noaptea

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de ceață pentru județul Alba, sâmbătă seara.

Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

UPDATE: Atenționarea de ceață a fost prelungită până la ora 24.00 pentru localitățile

  • Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
  • Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu
  • Lopadea Nouă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru
  • Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă
  • Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș
  • Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba.

Până la ora 20.00, sunt vizate localitățile:

  • Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
  • Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă
  • Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea
  • Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Hopârta
  • Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Mureș, Harghita, Cluj, Gorj, Dolj, Mehedinți, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Târguri de Crăciun 2025: unde sunt organizate cele mai cunoscute evenimente de sărbători, în România. PROGRAM
Actualitateacum 43 de minute

VIDEO: Simpozionul ”Libertate, egalitate, fraternitate” la Sala Unirii din Alba Iulia, cu personalități din mediul academic
Evenimentacum O oră

Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în spitalele publice de urgență
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Spații scoase la licitație de Primăria Alba Iulia, în șanțurile Cetății. Care sunt locațiile și prețurile de pornire
Administrațieacum 12 ore

Peste 70% dintre angajații de la stat consideră că merită salarii mai mari. Care este venitul mediu
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum o zi

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum o zi

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum o zi

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 minute

Târguri de Crăciun 2025: unde sunt organizate cele mai cunoscute evenimente de sărbători, în România. PROGRAM
Evenimentacum 2 ore

VIDEO Nuntă în anul 2026 în Alba: tendințe, prețuri și recomandări pentru organizarea petrecerii de căsătorie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 3 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în spitalele publice de urgență
Actualitateacum 3 ore

Un nou medicament aprobat în Uniunea Europeană. Poate întârzia apariția diabetului de tip 1
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Numărul maxim de elevi în clasele de liceu, din anul școlar 2026-2027. Reguli pregătite de Ministerul Educației
Educațieacum 2 zile

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Mai mult din Educatie