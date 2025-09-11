Connect with us

Eveniment

Atenționare Cod Galben de inundații în Alba și alte zone din țară până vineri, 12 septembrie, ora 12.00

Publicat

acum O oră

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenționări Cod Galben de inundații în Alba și alte județe din țară.  Atenționările sunt valabile până vineri, 12 septembrie, ora 12.00.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”, anunță INHGA.

Atenționare Cod Galben de inundații: de joi, 11 septembrie, ora 12.00 până vineri, 12 septembrie ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj)
  • Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş)
  • Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare)
  • Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)
  • Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj)
  • Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare)
  • Crasna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Sălaj și Satu Mare)
  • Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor)
  • Crișul Negru – bazin amonte S.H. Şuștiu și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Şuștiu (judeţele Bihor și)
  • Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara și Arad)
  • Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Brănişca (judeţele: Hunedoara şi Arad).
