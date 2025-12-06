Connect with us

Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului

Publicat

acum O oră

Începând din 6 decembrie 2025, se deschide oficial perioada ”Zilele colindului din România, care se va derula până la 31 decembrie. Această inițiativă legislativă a fost adoptată prin Legea nr. 171/2021, promulgată la 23 iunie 2021, care stabilește perioada 6–31 decembrie oficial ca „Zilele colindului din România”. 

Prin lege: autoritățile, instituțiile de cultură, școli, centre comunitare sau persoane fizice/juridice pot organiza evenimente – concerte de colinde, spectacole, ateliere, acțiuni culturale sau de voluntaria t-  pentru a promova tradiția colindului.

Scopul Zilelor colindului este de a conserva și celebra tradițiile românești de iarnă- colindele, obiceiurile, spiritul de comunitate și generozitate.

Versurile celor mai frumoase colinde românești

Versuri colinde 2025. Se apropie Crăciunul, iar asta înseamnă că familiile și prietenii se adună pentru a merge din casă în casă să colinde sau pentru a petrece sărbătoarea Nașterii Domnului împreună, în așteptarea colindătorilor. 

În fiecare an, colindătorii se adună cu mic, cu mare, pentru a împărtăși cu cei dragi, și nu numai, spiritul Crăciunului. De multe ori, ajungem în Ziua de Ajun și ne întrebăm: „Ce colindăm anul ăsta?”.

Așadar, mai jos aveți mai multe variante de colinde, printre care se numără cele mai cunoscute și tradiționale, dar și unele mai puțin cunoscute.

Viflaime, Viflaime

Viflaime, Viflaime
Cum de n-ai primit în tine
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia

N-ai primit tu Viflaime
În casele tale bune,
Să-i dai un pic de sălaş
Celui mai sfânt copilaş.

N-ai ştiut tu Viflaime
Cu câtă dragoste vine
Cea mai sfântă-ntre fecioare,
A Domnului născătoare

Pat moale şi scutece
I-au dăruit vitele,
Lumină i-a oferit
O stea de la răsărit

Peştera cea-ntunecoasă
A fost a Domnului casă
La venirea sa în lume,
Din vina ta Viflaime

Măruț, mărgăritar

Noi umblăm să colindăm
Măruț mărgăritar
Pe la curți de boieri mari
Da’ boierii nu-s acasă
Măruț mărgăritar
Da’ boierii nu-s acasă
C-au plecat la vânătoare
Măruț mărgăritar
Să vâneze căprioare.

Căprioare n-or aflat
Măruț mărgăritar
Numa-un pui de iepuraș
Tinse puşca să-l împuşte
Măruț mărgăritar
Și săgeata să-l săgete
Hop hop hop nu mă țintire
Măruț mărgăritar
Că eu nu-s ce par a fire.

Ca-s Ionul Santionul
Măruț mărgăritar
Nănașul lui Dumnezeu
Și m-o blestemat Maica
Măruț mărgăritar
Să fiu fiară de pădure
Nouă ani și nouă luni
Măruț mărgăritar
Și pe-atâtea săptămani.

Dac-acelea plinile-oi
Măruț mărgăritar
Jos la țară lăsa-m-oi.
Biserici deschide-mi-oi
Măruț mărgăritar
Slujbe mândre face-voi
Să fii gazdă sănătoasă
Măruț mărgăritar
C-ai primit colinda noastră
Și la anul când venim
Măruț mărgăritar
Mai bogați să vă găsim

Pe strada din Viflaim

Pe strada din Viflaim
Mere maica cu Iosif
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Când din Viflaim să iasă,
Să opriră la o casă,
Iisus s-a nascut în sara de Crăciun.

Lângă poart-un tânăr sta
Și pe dânșii-i întrebă
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

De unde veniți drumeți?
Tocmai de la Nazaret
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Fie-ți milă tânăr bun
Și nu ne lăsa pe drum
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Că afară-i frig și noapte
Maica Sfântă nu mai poate
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Tânărul fiind milos
Le răspunse bucuros
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Nu departe de imas
Are tata miei în grajd
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Iosif și Maica s-au dus
Și la grajde i-au ajuns
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Și l-au născut pe Iisus
Și l-au născut pe Iisus
Iisus s-a născut în sara de Crăciun
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

O, ce veste minunată

O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput
Cum au zis prorocii.

Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,
A născut pe Mesia.

Pe fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

Trei păstori

Trei păstori se întâlniră
Trei păstori se întâlniră
Raza soarelui, floarea soarelui
Şi aşa se sfătuiră:

Haideţi fraţilor să mergem
Haideţi fraţilor să mergem
Raza soarelui, floarea soarelui
Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună
Şi să facem o cununa
Raza soarelui, floarea soarelui
S-ompletim cu voie buna.

Si s-o ducem lui Cristos
Si s-o ducem lui Cristos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fïe de folos.

Sus la poarta Raiului

Sus la poarta Raiului,
Poarta Raiului
Paşte turma Tatălui,
Turma Tatălui

Refren: Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.

Dar la turmă cine sta?
Oare cine sta?
Stă chiar Maica Precista,
Maica Precista.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.

Lângă ea, un legănel,
Da, un legănel,
Cu un Copilaș în el,
Copilaș în el.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.

Copilașul când plângea,
Puiul când plângea,
Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cânta.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.

Domn, Domn să-nălțăm

Am plecat să colindăm
Domn, Domn să-nălțăm
Când boierii nu-s acasă.
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Și-au plecat la vânătoare
Domn, Domn să-nălțăm
Să vâneze căprioare.
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Căprioare n-au vânat
Domn, Domn să-nălțăm
Și-au vânat un iepuraș
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Să facă din blană lui
Domn, Domn să-nălțăm
Veșmânt frumos Domnului.
Domn, Domn să-nălțăm
Domn, Domn să-nălțăm

Leru-i Doamne Ler

Leru-i, Doamne, Ler,
Domn din cer, din slavă,
Leru-i, Ler, și iară Ler,
Domnul Sfânt se-arată.

Leru-i, Doamne, Ler,
Pe la fiecare,
Leru-i, Ler, și iară Ler,
Să v-aducă stare.

Leru-i, Doamne, Ler,
Cu colinda-n poartă,
Leru-i, Ler, și iară Ler,
Vestea bună poartă.

Leru-i, Doamne, Ler,
Sărbători cu pace,
Leru-i, Ler, și iară Ler,
Fie-n orice casă.

Ziurel de ziuă

Ziurel de ziuă,
Ziurel de ziuă,
Scoală, gazdă, nu dormi,
Că-ți vin colindătorii,
Ziurel de ziuă.

Că-ți vin colindătorii,
Ziurel de ziuă,
Să-ți aducă vestea lor,
Veste bună de Crăciun,
Ziurel de ziuă.

Că s-a născut Fiul Sfânt,
Ziurel de ziuă,
În săracă ieslă-n el,
Sub a cerului lumină,
Ziurel de ziuă.

Scoală, gazdă mare,
Ziurel de ziuă,
Și ne dă ce-i mai de preț:
Bucurie și gând bun,
Ziurel de ziuă.

