Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului

Începând din 6 decembrie 2025, se deschide oficial perioada ”Zilele colindului din România, care se va derula până la 31 decembrie. Această inițiativă legislativă a fost adoptată prin Legea nr. 171/2021, promulgată la 23 iunie 2021, care stabilește perioada 6–31 decembrie oficial ca „Zilele colindului din România”.

Prin lege: autoritățile, instituțiile de cultură, școli, centre comunitare sau persoane fizice/juridice pot organiza evenimente – concerte de colinde, spectacole, ateliere, acțiuni culturale sau de voluntaria t- pentru a promova tradiția colindului.

Scopul Zilelor colindului este de a conserva și celebra tradițiile românești de iarnă- colindele, obiceiurile, spiritul de comunitate și generozitate.

Versurile celor mai frumoase colinde românești

Versuri colinde 2025. Se apropie Crăciunul, iar asta înseamnă că familiile și prietenii se adună pentru a merge din casă în casă să colinde sau pentru a petrece sărbătoarea Nașterii Domnului împreună, în așteptarea colindătorilor.

În fiecare an, colindătorii se adună cu mic, cu mare, pentru a împărtăși cu cei dragi, și nu numai, spiritul Crăciunului. De multe ori, ajungem în Ziua de Ajun și ne întrebăm: „Ce colindăm anul ăsta?”.

Așadar, mai jos aveți mai multe variante de colinde, printre care se numără cele mai cunoscute și tradiționale, dar și unele mai puțin cunoscute.

Viflaime, Viflaime

Viflaime, Viflaime

Cum de n-ai primit în tine

Pe Fecioara Maria

Să nască pe Mesia

N-ai primit tu Viflaime

În casele tale bune,

Să-i dai un pic de sălaş

Celui mai sfânt copilaş.

N-ai ştiut tu Viflaime

Cu câtă dragoste vine

Cea mai sfântă-ntre fecioare,

A Domnului născătoare

Pat moale şi scutece

I-au dăruit vitele,

Lumină i-a oferit

O stea de la răsărit

Peştera cea-ntunecoasă

A fost a Domnului casă

La venirea sa în lume,

Din vina ta Viflaime

Măruț, mărgăritar

Noi umblăm să colindăm

Măruț mărgăritar

Pe la curți de boieri mari

Da’ boierii nu-s acasă

Măruț mărgăritar

Da’ boierii nu-s acasă

C-au plecat la vânătoare

Măruț mărgăritar

Să vâneze căprioare.

Căprioare n-or aflat

Măruț mărgăritar

Numa-un pui de iepuraș

Tinse puşca să-l împuşte

Măruț mărgăritar

Și săgeata să-l săgete

Hop hop hop nu mă țintire

Măruț mărgăritar

Că eu nu-s ce par a fire.

Ca-s Ionul Santionul

Măruț mărgăritar

Nănașul lui Dumnezeu

Și m-o blestemat Maica

Măruț mărgăritar

Să fiu fiară de pădure

Nouă ani și nouă luni

Măruț mărgăritar

Și pe-atâtea săptămani.

Dac-acelea plinile-oi

Măruț mărgăritar

Jos la țară lăsa-m-oi.

Biserici deschide-mi-oi

Măruț mărgăritar

Slujbe mândre face-voi

Să fii gazdă sănătoasă

Măruț mărgăritar

C-ai primit colinda noastră

Și la anul când venim

Măruț mărgăritar

Mai bogați să vă găsim

Pe strada din Viflaim

Pe strada din Viflaim

Mere maica cu Iosif

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Când din Viflaim să iasă,

Să opriră la o casă,

Iisus s-a nascut în sara de Crăciun.

Lângă poart-un tânăr sta

Și pe dânșii-i întrebă

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

De unde veniți drumeți?

Tocmai de la Nazaret

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Fie-ți milă tânăr bun

Și nu ne lăsa pe drum

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Că afară-i frig și noapte

Maica Sfântă nu mai poate

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Tânărul fiind milos

Le răspunse bucuros

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Nu departe de imas

Are tata miei în grajd

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Iosif și Maica s-au dus

Și la grajde i-au ajuns

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

Și l-au născut pe Iisus

Și l-au născut pe Iisus

Iisus s-a născut în sara de Crăciun

Iisus s-a născut în sara de Crăciun.

O, ce veste minunată

O, ce veste minunată!

În Betleem ni s-arată

Astăzi s-a născut

Cel făr’ de-nceput

Cum au zis prorocii.

Că la Betleem Maria

Săvârşind călătoria,

Într-un mic sălaş,

Lângă-acel oraş,

A născut pe Mesia.

Pe fiul în al Său nume,

Tatăl L-a trimis în lume,

Să se nască

Şi să crească,

Să ne mântuiască.

Trei păstori

Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră

Raza soarelui, floarea soarelui

Şi aşa se sfătuiră:

Haideţi fraţilor să mergem

Haideţi fraţilor să mergem

Raza soarelui, floarea soarelui

Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună

Şi să facem o cununa

Raza soarelui, floarea soarelui

S-ompletim cu voie buna.

Si s-o ducem lui Cristos

Si s-o ducem lui Cristos

Raza soarelui, floarea soarelui

Să ne fïe de folos.

Sus la poarta Raiului

Sus la poarta Raiului,

Poarta Raiului

Paşte turma Tatălui,

Turma Tatălui

Refren: Linu-i lin şi iară lin,

Bate vântul frunza lin,

Lin şi iară lin.

Dar la turmă cine sta?

Oare cine sta?

Stă chiar Maica Precista,

Maica Precista.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,

Bate vântul frunza lin,

Lin şi iară lin.

Lângă ea, un legănel,

Da, un legănel,

Cu un Copilaș în el,

Copilaș în el.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,

Bate vântul frunza lin,

Lin şi iară lin.

Copilașul când plângea,

Puiul când plângea,

Maica Sfântă lin cânta,

Maica lin cânta.

Refren: Linu-i lin şi iară lin,

Bate vântul frunza lin,

Lin şi iară lin.

Domn, Domn să-nălțăm

Am plecat să colindăm

Domn, Domn să-nălțăm

Când boierii nu-s acasă.

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Și-au plecat la vânătoare

Domn, Domn să-nălțăm

Să vâneze căprioare.

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Căprioare n-au vânat

Domn, Domn să-nălțăm

Și-au vânat un iepuraș

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Să facă din blană lui

Domn, Domn să-nălțăm

Veșmânt frumos Domnului.

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Leru-i Doamne Ler

Leru-i, Doamne, Ler,

Domn din cer, din slavă,

Leru-i, Ler, și iară Ler,

Domnul Sfânt se-arată.

Leru-i, Doamne, Ler,

Pe la fiecare,

Leru-i, Ler, și iară Ler,

Să v-aducă stare.

Leru-i, Doamne, Ler,

Cu colinda-n poartă,

Leru-i, Ler, și iară Ler,

Vestea bună poartă.

Leru-i, Doamne, Ler,

Sărbători cu pace,

Leru-i, Ler, și iară Ler,

Fie-n orice casă.

Ziurel de ziuă

Ziurel de ziuă,

Ziurel de ziuă,

Scoală, gazdă, nu dormi,

Că-ți vin colindătorii,

Ziurel de ziuă.

Că-ți vin colindătorii,

Ziurel de ziuă,

Să-ți aducă vestea lor,

Veste bună de Crăciun,

Ziurel de ziuă.

Că s-a născut Fiul Sfânt,

Ziurel de ziuă,

În săracă ieslă-n el,

Sub a cerului lumină,

Ziurel de ziuă.

Scoală, gazdă mare,

Ziurel de ziuă,

Și ne dă ce-i mai de preț:

Bucurie și gând bun,

Ziurel de ziuă.

