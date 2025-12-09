Bărbat din Aiud, condamnat la închisoare. Ce faptă l-a adus după gratii

Un bărbat de 46 de ani din Aiud a ajuns după gratii la Penitenciarul de Maximă Siguranță după ce a fost condamnat pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, luni, 8 decembrie, polițiștii de investigații criminale din Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Aiud. Acesta avea mandat de executare a pedepsei închisorii, emis în 8 decembrie, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 209 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News