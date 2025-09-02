Bărbat din Aiud condamnat pentru furt, depistat și reținut de polițiști. A fost dus la penitenciar

Polițiștii din Aiud au depistat și reținut un bărbat de 66 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate doi ani și zece luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

