Actualitate
Bărbat din Aiud condamnat pentru furt, depistat și reținut de polițiști. A fost dus la penitenciar
Polițiștii din Aiud au depistat și reținut un bărbat de 66 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 1 septembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.
Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate doi ani și zece luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.
Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.