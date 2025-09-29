Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba, cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat

Publicat

acum 17 secunde

Un bărbat de 28 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce a fost prins, la volan, în trafic cu permisul suspendat. Acesta a fost tras pe dreapta, duminică, 28 septembrie. 

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 29 septembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul având permisul suspendat.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

Etichete:

