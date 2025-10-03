Bărbat din Alba, cu dosar penal după ce a condus băut. Polițiștii erau pe urmele lui după ce au primit un apel la 112

Un bărbat din Galda de Jos s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști în timp ce conducea băut.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană, posibil aflată sub influența băuturilor alcoolice, conduce un autoturism, pe raza municipiului Alba Iulia.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat și oprit autoturismul, pe DJ 107 K, în comuna Galda de Jos, care era condus de un bărbat de 50 de ani, din comună.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,90 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News