Bărbat din Baia de Arieș, prins băut la volan. A refuzat să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice

Un bărbat din Baia de Arieș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea băut. Acesta a refuzat conducerea la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Potrivit IPJ Alba, luni, 10 noiembrie, în jurul orei 21:10, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pe strada Piața Băii, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din Baia de Arieș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a reieșit valoarea de 0,75 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a refuzat conducerea la spital, în vederea recoltării de mostre biologice, iar polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

